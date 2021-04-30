تراند اليوم : الكرملين يستغرب التمثيلية الأوكرانية حول اغتيال الصحفي بابتشينكو

استغرب الكرملين ألاعيب أجهزة الحكم في أوكرانيا وتمثيليتها حول اغتيال الصحفي الروسي أركادي بابتشينكو، وتساءل: كم تبرر الغاية الوسائل في هذه القصة؟

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف اليوم، ردا على سؤال: كيف يعلق الكرملين على درامية اغتيال بابتشينكو؟: "لن نعلق. القصة غريبة على الأقل، لا أعرف كم تبرر الغاية الوسائل في هذه القصة. الحمد لله أن الرجل على قيد الحياة. لكن هذا لا يغير موقفنا تجاه أوكرانيا كدولة يواجه فيها الصحفيون أخطارا محدقة، فكل هذه التمثيلية لا تغيّر جوهر هذا الوضع. الحمد لله أن هذا الرجل ما زال على قيد الحياة. هذا غريب.

وحول اتهام أوكرانيا لروسيا بمحاولة اغتياله؟ قال بيسكوف اليوم: هذه الاتهامات المجانية وغير الشخصية هناك الكثير منها. يجب أن يكون غريتساك (رئيس هيئة الأمن الأوكرانية) مسؤولاً عن كلماته، وإلا فإنه سيبدو مثله مثل زملائه البريطانيين.

وكانت وزارة الداخلية الأوكرانية أعلنت مساء الثلاثاء الماضي مقتل الصحفي الروسي أركادي بابتشينكو برصاص مجهول داخل شقته في العاصمة الأوكرانية كييف. واتهم رئيس الوزراء الأوكراني فلاديمير غرويسمان على الفور موسكو بأنها متورطة في هذا الاغتيال. فيما سخر الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف من هذه الاتهامات.

ومن ثم ظهر أركادي بابتشينكو في مؤتمر صحفي لهيئة الأمن الأوكرانية أمس الأربعاء. وادعى رئيس الهيئة، فاسيلي غريتساك، أن الأنباء عن "اغتيال" بابتشينكو كانت جزءا من عملية خاصة هدفت لعرقلة محاولة اغتياله، متهما من جديد المخابرات الروسية بتورطها في محاولة اغتيال هذا الصحفي المقيم في العاصمة الأوكرانية عن طريق مواطن أوكراني، مشيرا إلى أنه قد احتجز ويقدم إفادته عن الواقع