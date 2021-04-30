تراند اليوم : لماذا التقى ترامب مع كارديشيان في البيت الأبيض!؟

لماذا التقى ترامب مع كارديشيان في البيت الأبيض!؟

واشنطن / الخليج 365 (أ ف ب)

التقت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان التي تشن حملة للافراج عن امرأة ستينية مسجونة مدى الحياة، في واشنطن مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتناول اللقاء اصلاح نظام السجون.

وغرد الرئيس الاميركي "لقاء رائع مع كيم كارداشيان لقد تحدثنا عن اصلاح نظام السجون والادانات" مرفقا رسالته بصورة تظهره مع بسمة عريضة الى جانب كيم كادراشيان في المكتب البيضوي.

وذكرت وسائل اعلام عدة ان نجمة تلفزيون الواقع اجرت محادثات أيضا مع جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي ومستشاره الذي يقود جهود البيت الأبيض التي لا تزال متعثرة، لاصلاح نظام السجون.

ودعت كارداشيان الى الافراج عن اليس ماري جونس وهي امرأة ستينية مسجونة منذ اكثر من عشرين عاماً بجنحة مرتبطة بالمخدرات لم يتخللها اي عنف.

وكانت ادارة الرئيس السابق باراك اوباما جعلت من تعديل القوانين الصارمة المتعلقة بالاحكام القضائية، اولوية الا انها لم تتمكن من الحصول على تأييد الكونغرس الامر الذي ادى الى موجة من مراسيم العفو الرئاسية.

اما ترامب فيعتمد نهجا اكثر صرامة في هذا الاطار.

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