تراند اليوم : مرتضى منصور يعلن عن عرض إنجليزي لضم كهربا بمقابل مالي ضخم

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن وجود عرض من أحد الأندية الإنجليزية لضم محمود كهربا لاعب الفريق، خلال الفترة الحالية.

وقال مرتضى في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "كهربا تلقى عرضًا بـ6 ملايين استرليني من نادٍ إنجليزي".

وأردف: "لكنني طلبت الحصول على 10 ملايين، وفي حال عدم وصول عرض بهذه القيمة لكهربا سيظل لاعبا في الزمالك".

وواصل رئيس الزمالك مرتضى: "مصطفى فتحي تهرب من تجديد عقده مع الزمالك بالإعارة لنادي التعاون السعودي".

وعلق مرتضى على مشاركة شيكابالا وكهربا في برنامج "رامز تحت الصفر" الذي يعرض خلال شهر رمضان الحالي على إحد القنوات الفضائية.

وواصل رئيس الزمالك، متحدثًا: "قررت التحقيق مع اللاعبين بسبب ظهورهما في أحد البرامج دون استئذان من النادي".

واختتم: "شيكابالا لن يختتم حياته في الإسماعيلي كما قال وسيعود إلى الزمالك".