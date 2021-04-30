تراند اليوم : القبض على اللبنانية منى المذبوح لإهانتها المصريين.. والتحقيق معها بمعرفة النيابة

ألقت الأجهزة الأمنية، منذ قليل، القبض على اللبنانية منى المذبوح، تنفيذًا للقرار الصادر من النيابة العامة بضطها وإحضارها، وسيتم التحقيق معها بمعرفة النيابة.

كان المحامي عمرو عبد السلام قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد منى المذبوح، لبنانية الجنسية، اتهمها فيه بنشر أحد الفيديوهات المصورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تضمن "عبارات وألفاظًا مهينة لعموم الشعب المصري برجاله ونسائه، ورئيس الدولة".

ووجهت "المذبوح" إلى نساء مصر عبارات وألفاظا تنطوي على اتهامهم بالدعارة، بالإضافة إلى اتهام الرجال بألفاظ تنطوي على جرائم أخلاقية، حيث وصفتهم بـ"القواديين والعاهرين والحرامية والنصابين"، بالإضافة إلى إهانة رئيس الدولة.

وأضاف عبد السلام، في بلاغه، أن الفيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما تسبب في حالة من الغضب والسخط الشديدين لعموم الشعب المصري، "وحيث إن ما قامت به المشكو في حقها يشكل جرائم جنائية تتمثل في إهانة عموم الشعب المصري، وتوجيه السب والقذف لهم، والطعن في شرف وأعراض نساء مصر ورجالها، وإهانة رئيس الدولة، وجميعها جرائم تستوجب ضبطها وإحضارها ومنعها من مغادرة البلاد، وتقديمها للمحاكمة الجنائية العاجلة".

وطالب عبد السلام بمخاطبة الموانئ الجوية والبحرية والبرية بإدراج اسم المشكو في حقها على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، وتكليف وزارة الداخلية بضبطها وإحضارها تمهيدًا لإحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة بمواد الاتهام.