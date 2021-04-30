تراند اليوم : منظمة الصحة تكشف عن أخطر ما تقوم به شركات التبغ

كشفت منظمة الصحة العالمية، أن انتشار التدخين في الدول الأقل دخلا، سببه مقاومة القائمين على صناعة التبغ في استبدال العملاء الذي يموتون بآخرين من الأحياء عبر التسويق بحرية لمنتجاتهم وجعل الأسعار في متناول الشباب.

وقالت المنظمة اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التبغ، إن ثلاثة ملايين شخص يموتون في سن مبكرة سنويا بسبب استخدام التبغ الذي يسبب أمراض القلب والأوعية الدموية مثل الأزمات القلبية والجلطات.

ويشمل ذلك العدد 890 ألف حالة وفاة نتيجة الاستنشاق غير المباشر لدخان التبغ.

وأبرمت منظمة الصحة العالمية معاهدة تاريخية في عام 2005، صدقتعليها 180 دولة الآن، تدعو إلى فرض حظر على إعلانات التبغ والترويجله ورعايته وفرض ضرائب للحد من استخدامه.

وقال دوجلاس بيتشر مدير قسم الوقاية من الأمراض غير السارية "انتشار تدخين التبغ في جميع أنحاء العالم تراجع من 27 في المئة فيعام 2000 إلى 20 في المئة في عام 2016 وهو ما يدل على إحراز تقدم".

وقال لدى نشر التقرير العالمي لمنظمة الصحة العالمية بشأن اتجاهات انتشار تدخين التبغ إن الدول الصناعية تحرز تقدما أسرع من الدول النامية.

وقالت المنظمة إن التقدم الذي أحرز في التخلص من عادة التدخين متفاوت حيث أن الأميركتين هي المنطقة الوحيدة التي تمضي قدما باتجاه تحقيق هدف خفض استخدام التبغ بنسبة 30 في المئة بحلول عام 2025 مقارنة بعام 2010 بين الرجال والنساء.

وتقول المنظمة إن التبغ بوجه عام يقتل أكثر من سبعة ملايين شخص سنويا وإن الكثير من الأشخاص يعرفون إنه يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

لكنها أوضحت أن كثيرين من مستخدمي التبغ في الصين والهند غير مدركين لتزايد خطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات لذا فإن من الضروري بوجه عاجل تكثيف حملات الوعي.