تراند اليوم : رقم برنامج المتنافسون رمضان 2018 .. برنامج المتنافسون الاذاعي

رقم برنامج المتنافسون رمضان 2018، المتنافسون برنامج إذاعي يبث في رمضان، و هو عبارة عن مسابقة قرآنية تتيح للمواطنين المشاركة بها، حيث تحتوي على العديد من المسابقات المميزة التي تم بثها في شهر رمضان المبارك، و ذلك من خلال اذاعة القرآن الكريم في تمام الساعة 11 مساءً، حيث تشمل المسابقة العديد م الجوائز النقدية التي تصل حتة نصف مليون بدعم من هيئة الاذاعة و التلفزيون، حيث يبدأ البرنامج بعد صلاة التراويح في الحرم المكي، و ذلك في طيلة أيام شهر رمضان، ويتم استقبال الاتصالات من المستمعين والمستمعات و ذلك للإجابة على أسئلة الحلقة، حث يدخل المتسابق ابتداء من المستوى الفضي و يطرح فيه سؤال قيمته ٥٠٠ ريال، الى أن يستمر في الصعود في المراحل.

المتنافسون برنامج إذاعي يبث في رمضان

حيث يحق لكل متصل الحصول على وسيلة مساعدة واحدة و ذلك من بين العديد من وسائل المساعدة، و هي حذف إجابة أو تلميحة لمرة واحدة فقط و يمكن المتسابق الإجابة قبل انتهاء الوقت المحدد للأسئلة ،

ويتم استقبال الاتصالات قبل بدء الحلقة بربع ساعة على الرقم :٠١١٤٠٥٢٩٩٩.