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تراند اليوم : رقم برنامج المتنافسون رمضان 2018 .. برنامج المتنافسون الاذاعي

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رقم برنامج المتنافسون رمضان 2018، المتنافسون برنامج إذاعي يبث في رمضان، و هو عبارة عن مسابقة قرآنية تتيح للمواطنين المشاركة بها، حيث تحتوي على العديد من المسابقات المميزة التي تم بثها في شهر رمضان المبارك، و ذلك من خلال اذاعة القرآن الكريم في تمام الساعة 11 مساءً، حيث تشمل المسابقة العديد م الجوائز النقدية التي تصل حتة نصف مليون بدعم من هيئة الاذاعة  و التلفزيون، حيث يبدأ البرنامج بعد صلاة التراويح في الحرم المكي، و ذلك في طيلة أيام شهر رمضان، ويتم استقبال الاتصالات  من المستمعين والمستمعات و ذلك للإجابة على أسئلة الحلقة، حث يدخل المتسابق ابتداء من المستوى الفضي و يطرح فيه سؤال قيمته ٥٠٠ ريال، الى أن يستمر في الصعود في المراحل.

المتنافسون برنامج إذاعي يبث في رمضان

حيث يحق لكل متصل الحصول على وسيلة مساعدة واحدة و ذلك من بين العديد من  وسائل المساعدة، و هي حذف إجابة أو تلميحة  لمرة واحدة فقط و يمكن المتسابق الإجابة قبل انتهاء الوقت المحدد للأسئلة ،

ويتم استقبال الاتصالات قبل بدء الحلقة بربع ساعة على الرقم :٠١١٤٠٥٢٩٩٩.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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