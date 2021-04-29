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تراند اليوم : فتوى تحريم في الهند على المرأة المسلمة تثير السخرية

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نيودلهي / الخليج 365

أفتى رجال الدين في ولاية أوتار برادش الواقعة شمال الهند بتحريم مشاهدة مباريات كرة القدم للمرأة المسلمة حتى على شاشات التلفاز، حتى لا ترى سيقان اللاعبين العارية.

وقال عطار قاسمي، المفتي في أحد أكبر المراكز الدينية، في بلدة ديوبند، يُمنع على النساء مشاهدة اللاعبين وسيقانهم وركبهم عارية، مشيرا إلى أن ذلك يتنافى مع مفاهيم الإسلام.

وانتقد قاسمي الرجال، الذين يسمحون لزوجاتهم بمشاهدة مباريات كرة القدم، حتى ولو كان ذلك من خلال التلفاز.

وتساءل المفتي: "أليس لديكم حياء؟ لماذا تشاهد النساء كرة القدم؟ وماذا سيجنين وهن يشاهدن سيقان الرجال؟"، مشيرا إلى أن النساء ستهتم فقط بذلك ولن يتابعن حتى نتيجة المباراة.

وقد أثارت هذه الفتوى حفيظة النشطاء الحقوقيين، مشيرين إلى أن ذلك يعني منع النساء من مشاهدة أي نوع من حتى التنس والسباحة، متسائلين : "كيف يمكن أن تصبح مشاهدة المباريات أمرا يتنافى مع الأخلاق؟"

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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