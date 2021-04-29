تراند اليوم : نتائج البكالوريا حسب المدرسة .. نتائج البكلوريا حسب المدرسة والاسم تحميل نتائج البكالوريا حسب الاسم الثلاثي

نتائج البكالوريا حسب المدرسة تحميل وتنزيل نتائج البكلوريا حسب المدرسة ،حيث أصدرت وزارة التربية اليوم نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بكل فروعها للعام الدراسي 2019 -2020.

وقال وزير التربية عماد العزب في مؤتمر صحفي إن نسبة النجاح في الفرع العلمي بلغت 78ر71 بالمئة وفي الفرع الأدبي بلغت 21ر60 بالمئة.

وأضاف العزب إن ستة طلاب في الفرع العلمي نالوا العلامة التامة 2900/2900 واثنان حصلا على مجموع 2899 وأربعة على مجموع 2898.

ملاحظة : تم تفعيل اختيار المحافظة ورقم الاكتتاب ، وسيتم تفعيل زر البحث فور صدور النتائج ويعتبر هذا الروابط الأسرع .

1) الموقع الرسمي وهو الذي يتم تحميل النتائج عليه

http://moed.gov.sy/site/

2) موقع علوم للجميع:

https://www.3lom4all.com/syria-results/

3) موقع سورية الآن:

http://syriannow963.com

4) موقع طلابنا التعليمي:

http://tollabna.com