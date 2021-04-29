تراند اليوم : موقع وزارة التربية السورية نتائج البكالوريا 2020

موقع وزارة التربية السورية نتائج البكالوريا 2020 ،ويمكن لكل الطلاب والطالبات في دولة سوريا العربية وفي كافة المحافظات السورية والتي كان منها مدينة دمشق وريف دمشق ومدينة دير الزور ومدينة حمص ومدينة السويداء ومدينة الحسكة ومدينة طرطوس ومدينة حلب ومدينة اللاذيقية التعرف على نتائج البكالوريا في سوريا 2020 حسب الاسم ورقم الاكتتاب من خلال طرح رقم الإكتتاب تالياً في تعليقات سليمة لى هذا الموضوع ونحن بدورنا سوف نتواصل مع المعلق لنقدم له النتيجة التي حصل عليها كما وردت من الوزارة ذاتها.

وفي منتصف التعرض لكل تفاصيل هذه النتيجة نشير أن وزارة التربية السورية أكدت إعلان نتائج البكالوريا لعام 2020 لكل الطلاب والطالبات في كل الشُعب بالثانوية السورية في الدور الأول والتي تتاح عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة خلال ساعة من الآن على أبعد تقديرات.

موقع وزارة التربية السورية نتائج البكالوريا 2020

حيث وتظهر بعد قليل نتائج البكالوريا لعام 2020في دولة سوريا حسب الإسم عبر موقع وزارة التربية السورية على مستوى كافة المحافظات السورية المتنوعة.

الجدير ذكره أنه سوف تظهر نتائج البكالوريا في دولة سوريا فى كامل الأقسام وتحديداً في القسم العلمي والقسم الأدبي والقسم الشرعي والقسم التجاري والقسم النسوي والقسم الصناعي، حيث كانت عمليات المراجعة الوطنة والدقيقة متواصلة غداة ظهور نتائج البكالوريا والتي سوف تظهر عبر موقع وزارة التربية السورية.

هذا ونأمل من هذه النتيجة أن تكون ملبية لرغباتكم واهتماماتكم وللطموح التي عول عليها أولياء الأمور على ابنائهم وبناتهم غداة هذه المرحلة الحاسمة في المرحلة التعليمية والتي وصلنا الآن لنقطة النهاية فيها وهي نقطة الوصول إلى نتائج البكالوريا في سوريا 2020.

ملاحظة : تم تفعيل اختيار المحافظة ورقم الاكتتاب ، وسيتم تفعيل زر البحث فور صدور النتائج ويعتبر هذا الروابط الأسرع .

1) الموقع الرسمي وهو الذي يتم تحميل النتائج عليه

http://moed.gov.sy/site/

2) موقع علوم للجميع:

https://www.3lom4all.com/syria-results/

3) موقع سورية الآن:

http://syriannow963.com

4) موقع طلابنا التعليمي:

http://tollabna.com