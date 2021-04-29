تراند اليوم : نتائج البكالوريا سوريا .. نتائج البكلوريا 2020 تحميل نتائج البكالوريا 2020 سوريا

نتائج البكالوريا 2020 سوريا ، نتائج البكلوريا 2020 ، أعلنت وزارة التربية السورية عن نتائج البكالوريا 2020 الدورة الاولى “نتيجة إمتحانات الشهادة الثانوية” في سوريا، حيث يترقب الطلبة والطالبات موعد إطلاق نتيجة الشهادة الثانوية في الساعة التاسعة والنصف صباخاً حسب ما حددت وزارة التربية والتعليم السورية في بيان أصدرته اليوم نشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت .

هذا وكانت كنترولات تصحيح إمتحانات الشهادة الثانوية في سوريا ” نتائج البكالوريا 2020 الدورة الأولى ” أنهت تصحيح إختبارات البكالوريا الدورة الاولى في الساعات القليلة الماضية، حيث صرح مصدر مسؤول داخل اللجنة أن نتائج الثانوية في سوريا هذا العام شهدت تفوقاً ملحوظاً في نجاح الطلبة والطالبات في ختلف المحافظات السورية، مرجحاً ذلك إلى الجهود التي بذلتها طواقم الوزارة لإنجاح العملية الإختبارية هذا العام.

وفي ذات السياق ينشر موقع وزارة التربية السورية نتائج البكالوريا 2020 الدورة الاولى حسب الاسم ورقم الإكتتاب مساء اليوم وتحديد في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، على أن يسبق ذلك مؤتمراً يعقده وزير التربية والتعليم السوري عبد الحكيم الحماد في مقر الوزارة يوضح فيه مسيرة التعليم طوال هذا العام، إضافة إلى الخطة والجهود التي بذلتها الوزارة وطواقمها في مختلف مدن ومحافظات سوريا هذا العام .

كما سُيعلن وزير التربية والتعليم عبد الحكيم الحماد مؤتمر الإعلان عن نتائج البكالوريا في سوريا عن أسماء الطلبة والطالبات الذين حصولو على أعلى الدرجات، مُقسمين كل حسب تخصصه ومحافظته.

الجدير ذكره أن عدد الطلبة والطالبات من تقدموا لإمتحانات البكالوريا في سوريا هذا العام بلغ 150.234 طالب وطالبة من الفرعين العلمي والأدبي، ووضعت الوزارة مستوى الإختبارات بما يتناسب مع مستويات الطلبة العلمية، إضافة إلى مراعاة الظروف التي تمر بها البلاد .

وفي سياق إستعلام الطلبة عن نتيجة البكالوريا في سوريا، إنتاب طلبة وطالبات الثانوية العامة حالة من الخوف والقلق عقب الإعلان عن موعد نتائج البكالوريا ” الشهادة الثانوية ” للعام الدراسي 2020 ، الأمر الذي نفاه بيان وزارة التربية والتعليم السورية، والتي أكدت إرتفاع نسبة النجاح هذا العام، متمنية للطلبة والطالبات دوام التقدم والنجاح .

ملاحظة : تم تفعيل اختيار المحافظة ورقم الاكتتاب ، وسيتم تفعيل زر البحث فور صدور النتائج ويعتبر هذا الروابط الأسرع .

1) الموقع الرسمي وهو الذي يتم تحميل النتائج عليه

http://moed.gov.sy/site/

2) موقع علوم للجميع:

https://www.3lom4all.com/syria-results/

3) موقع سورية الآن:

http://syriannow963.com

4) موقع طلابنا التعليمي:

http://tollabna.com