تراند اليوم : علامات البكالوريا حسب الاسم : نتائج البكالوريا2020 .. moed gov sy 2020 نتائج البكلوريا في سوريا ٢٠٢٠ عبر وزارة التربية في سوريا نتائج البكالوريا حسب الاسم

علامات البكالوريا حسب الاسم ، تحميل نتائج البكالوريا السورية حسب الاسم الثلاثي ، حيث أصدرت وزارة التربية اليوم نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بكل فروعها للعام الدراسي 2019 -2020.

وقال وزير التربية عماد العزب في مؤتمر صحفي إن نسبة النجاح في الفرع العلمي بلغت 78ر71 بالمئة وفي الفرع الأدبي بلغت 21ر60 بالمئة.

وأضاف العزب إن ستة طلاب في الفرع العلمي نالوا العلامة التامة 2900/2900 واثنان حصلا على مجموع 2899 وأربعة على مجموع 2898.

وأشار : بالنسبة لبدء العام الدراسي تتابع وزارة التربية الوضع الصحي بشكل أسبوعي وسيتم اتخاذ القرارات المناسبة من قبل الفريق الحكومي المعني بالوضع الصحي

وتابع : وجهنا رسالة للعالم أجمع أن مسيرة العلم والعمل مستمرة بثبات وقوة انطلاقاً من حرصنا على بناء الوطن والدفاع عنه، وعملاً بتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد واهتمامه الدائم بالعملية التربوية وحرصه على تحقيق تكافؤ الفرص بين الأبناء من خلال إجراء امتحانات نزيهة وعادلة ,وكان لنا ذلك بتصميم الأبناء وإرادتهم، وتعاون الجميع من أطر إدارية وتربوية، وصولاً إلى الجهات المعنية الأخرى في المجتمع .

ملاحظة : تم تفعيل اختيار المحافظة ورقم الاكتتاب ، وسيتم تفعيل زر البحث فور صدور النتائج ويعتبر هذا الروابط الأسرع .

1) الموقع الرسمي وهو الذي يتم تحميل النتائج عليه

http://moed.gov.sy/site/

2) موقع علوم للجميع:

https://www.3lom4all.com/syria-results/

3) موقع سورية الآن:

http://syriannow963.com

4) موقع طلابنا التعليمي:

http://tollabna.com