تراند اليوم : نتائج الثانوية العامة 2020 سوريا : نتائج البكالوريا العلمي 2020 علوم للجميع نتائج البكالوريا حسب الاسم

نتائج الثانوية العامة 2020 سوريا اليوم عبر موقع وزارة التربية السورية الالكتروني، حيث أعلنت من جانبها وزارة التربية السورية صباح اليوم الخميس نتائج البكالوريا لهذا العام 2020 ، كما أن الوزارة أشارت الي ان نسبة النجاح لهذا العام فاقت نسبة النجاح العام الماضي وهذا الأمر يشير الي ان الوزارة تعمل بشكل منظم، والتحسينات التي طالت من الوزارة والعاملين بها ظهرت الان في سير العملية التدريسية.

ونوهت الوزارة الي ان نسبة النجاح المرتفعة هذه تبشر بالخير والأمل في الشارع السوري، فبالرغم من سوء الأوضاع التي تشهدها فهرسية السورية في الأونة الأخيرة من كافة المجالات العسكرية والسياسية والإقتصادية، جميعها تعمل على تدمير قطاع التعليم في البلاد.

قال من جانبة أحد المسؤولين في وزارة التربية صباح اليوم ان الجهود التي تبذلها الوزارة في الوقت السابق باتت واضحة الآن أمام الجميع، وبعد تفوق الكثير من الطلاب والطالبات لهذا العام 2020 ، شكر هذا المسؤول كافة العاملين في الوزارة من مشرفين ومتابعين وكافة الأيدي العاملة التي تشرع في خدمة التعليم بشكل دوري.

وأشار أيضا الي ان الوزارة ستقوم بنشر نتائج البكالوريا 2020 اليوم عبر موقع وزارة التربية السورية الالكتروني، وبالتالي سنضع لكم اسفل فهرس رابط الموقع لكي تستعلمو عن نتائجكم فور الإعلان عنها من قبل المسؤلين، كما انه لفت الي ان الوزارة عملت منذ فترة طويلة على تحسين سير العملية الدريسية، والإهتمام بالطلاب والطالبات أمر مهم جدا في تحسين العلاقات بين الطلاب والمدرسين.

ملاحظة : تم تفعيل اختيار المحافظة ورقم الاكتتاب ، وسيتم تفعيل زر البحث فور صدور النتائج ويعتبر هذا الروابط الأسرع .

1) الموقع الرسمي وهو الذي يتم تحميل النتائج عليه

http://moed.gov.sy/site/

2) موقع علوم للجميع:

https://www.3lom4all.com/syria-results/

3) موقع سورية الآن:

http://syriannow963.com

4) موقع طلابنا التعليمي:

http://tollabna.com