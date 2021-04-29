تراند اليوم : نتائج الاستدراكية 2020 : نتائج الدورة الاستدراكية 2020 للبكالوريا النتائج النهائية

نتائج الاستدراكية 2020 ،تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن نتائج الدورة الاستدراكية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة 2020، بعدما قد مرت الامتحانات في نفس الأجواء التي طبعت الدورة العادية، والتي تميزت بانخراط جميع الفاعلين بجد ومسؤولية في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني، وتحت طائلة نفس الإجراءات الوقائية التي تم إقرارها وتفعيلها في مواجهة جائحة كوفيد 19.

وقد بلغت نسبة الحضور في هذه الدورة 95.1 في المائة لدى المترشحين الممدرسين، في حين وصلت تلك النسبة، وعلى نحو غير مسبوق، 75.2 في المائة لدى فئة الأحرار.

وقد تميزت هذه الدورة بمواصلة تنفيذ الإجراءات التي أقرتها الوزارة في مجال تأمين الامتحانات والحد من الغش، حيث تم ضبط 802 حالة غش خلال إجراء هذه الاختبارات، مسجلة بذلك تراجعا بحوالي%) 31(- بالمقارنة مع نفس الدورة للسنة الماضية.

كما عرفت عملية تصحيح إنجازات المترشحات والمترشحين انطلاقتها بجميع مراكز التصحيح بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لتتلوها المداولات والإعلان عن النتائج يوم 29 يوليوز2020.

وإذ تتوجه الوزارة بأسمى عبارات الشكر والامتنان لكافة نساء ورجال التربية والتكوين وللسلطات الطبية والأمنية والترابية على المجهودات المتواصلة التي بذلوها في سبيل إنجاح هذه الدورة من امتحانات البكالوريا ولوسائل الإعلام الوطنية على مواكبتها وكذا لجميع شركاء المدرسة المغربية على دعمهم المتواصل، فإنها تنوه بالمجهودات الاستثنائية التي بذلها كل المتدخلين لإنجاح هذا الاستحقاق التربوي الهام في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضها التصدي لجائحة كوفيد 19.

نتائج الاستدراكية 2020 نتائج البكالوريا الدورة الاستدراكية 2020 نتائج الدورة الإستدراكية بالمغرب موجودة هنا الدورة الاستدراكية لجميع التلاميذ متوفرة حصريا وقفط على موقع taalim.ma اصدرته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني, اذ سيعلن عن نتائج الامتحان الوطني للبكالوريا دورة يونيو 2018 ،كما سيتم الإعلان عن نتائج امتحان البكالوريا بجميع المؤسسات التعليمية ابتداء من الساعة الخامسة زوالا من نفس اليوم.

نتائج البكالوريا 2020 المغرب

سيتم الإعلان عن نتائج الدورة العادية لامتحان شهادة البكالوريا 2020 ، ونتائج الدورة الاستدراكية من ذات الامتحان ،وجاء في بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني انها تنهي إلى علم كافة المترشحات والمترشحين للامتحان الوطني للبكالوريا 2018، أنه بإمكانهم الاطلاع على نتيجة الامتحان ابتداء من الساعة العاشرة صباحا من عبر مسطحة Taalim.ma، التي يمكن استعمالها من خلال البوابة الرسمية للوزارة www.men.gov.ma.

ولولوج هذه الخدمة الإلكترونية ينبغي تعبئة اسم المستعمل على النحو التالي: [email protected]، وإدراج كلمة المرور التي تسلمها إدارة المؤسسة التعليمية للمعني(ة) بالأمر مباشرة، والحرص على تغيير كلمة المرور فور تفعيل الحساب الإلكتروني لدواعي احترازية.

وطريقة الدخول الى موقع Taalim هي اولا الدخول علي هذا الرابط www.taalim.ma وسيظهر لك كما الصورة في الجانب الايمن مكان لادخال البيانات الشخصية.



للولوج والحصول على النقط الخاصة بك تحتاج الى Code massar الذي ستجده في في نتيجة الدورة الاولى او في السنة الماضية على هذا الشكل N773652199 وتقوم بارفاق له رمز @taalim.ma ليصبح هكذا [email protected] والى القن السري الذي ستسلمه لك الادارة الخاصة بمؤسستك التعليمية او الحارس العام او الناظر.



نتائج البكالوريا 2018 المغرب على Taalim.ma

تابع معنا شرح الدخول، عند ادخال البيانات بشكل صحيح وفي بعض الأحيان يطلب منك تغيير اللغة ، قم باختيار اللغة المناسبة لك، وصحح التوقيت إلى توقيت غرينيتش كما الصورة.







وهذا شرح بالفيديو لطريقة الدخول الى موقع taalim.ma :





نتائج البكالوريا 2020 المغرب على men.gov.ma

ملاحظة، الموقع يقدم المعدل المحصل عليه والميزة والنتيجة ناجح او راسب، اما اذا اردت معرفة المعدل المحصل عليه في كل مادة يجب ان تزور موقع Taalim.ma

لمعرفة نتائج ونقط الباكالوريا 2018 قم بالدخول الى موقع www.men.gov.ma واستعمل كود تلاميذ مسار CM الخاص بك في الاطار المخصص والشرح كما في الصورة.



اضغط بحث ستظهر لك في نفس الصفة المعدل المحصل عليه والميزة والمسلك الخاص بك وكافة البيانات المتعلقة بنتائج الباكالوريا 2020 المغرب.

بالنسبة لطريقة الحصول على كود مسار الخاص بك Code Élève Massar, اي رقم مسار الخاص بك ستجده في نتيجة الدورة الاولى او في السنة الماضية على هذا الشكل N99117625.



قد تصادفك مشاكل اثناء عملية الدخول الى موقع men.gov.ma كمشكل عدم فتح الموقع اذن اعلم ان عليه ضغط من كثرة الزوار ويجب ان تتوقع وقت حيث يكون الطلب على الموقع قليل, اما اذا وجدت الموقع لا يعمل في وقت لا يكون ضغط عليه فاطفئ جهاز الويفي لديك واعد تشغيله او اطفئ المودم, كما ننصحك استعمال متصفح كروم من قوقل او موزيلا تجنبا لمشاكل تقنية خارجة عن استطاعتك.



ولتسهيل عملية الاستفادة من الخدمة الإلكترونية، وضعت الوزارة رهن إشارة التلميذات والتلاميذ الرقم الأخضر التالي: 0800001122 لاستقبال جميع الاستفسارات ومعرفة كيفية تفعيل الحساب الشخصي لكل تلميذ (ة) في حالة تعذر عليه (ها)ذلك.