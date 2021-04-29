تراند اليوم : نتائج البكالوريا 2020 سوريا حسب الاسم .. العلوم للجميع نتائج البكالوريا 2020

نتائج البكالوريا في سوريا 2020 تحلق بالأركان معلنة أن هذه النتائج ظهرت بالفعل سواء أكانت للطلاب أو الطالبات على الحد سواء، ومن هذا المنطلق نؤكد ان موقع وزارة التربية السورية هي الجهة الرسمية المخولة بالغعلان وتقديم هذه النتائج، وهو الأمر الذي حدث بالفعل وعلى مختلف المحافظات والمدن السورية والتي كانت ترتقب ظهور نتائج البكالوريا في سوريا 2020 بعد أن أعلن وزير التربية السورية عن أن تمام الساعة الثانية عشر من يوم الخميس الموافق الثاني من الشهر السابع في عام 2020 سيكون الموعد الخاص بالإعلان عن هذه النتيجة، وهو ما تم بالفعل.

نتائج البكالوريا في سوريا 2020 حسب الاسم ورقم الاكتتاب

يستطيع لكل الطلاب والطالبات بجمهورية سوريا العربية وفي كل المحافظات السورية والمدن والضواحي والبداية من مدينة دمشق وكذلك ريف دمشق ومحافظة دير الزور ويرافقها مدينة حمص وكذلك مدينة السويداء وتتصاحب معها مدينة الحسكة ولا تبتعد مدينة طرطوس عنهن برفقة مدينة حلب ومعهم مدينة اللاذيقية التعرف المباشر على نتائج البكالوريا في جمهورية سوريا 2020 وذلك بإمتياز الاسم ورقم الإكتتاب من خلال طرح هذا الرقم أو الإسم في تعليقات التالية على هذا الموضوع التعليمي ونحن بدورنا في موقع موسوعة فهرس سوف نتواصل مع الطالب أو الطالبة المعلقين لنقدم لهم النتيجة النهائية التي حصلوا عليها كما وردت من موقع الوزارة ذاتها.

موقع وزارة التربية السورية نتائج البكالوريا في سوريا 2020

نتائج البكالوريا في سوريا 2020 في كامل الأقسام والدوائر تحديداً في إدارة القسم العلمي وإدارة القسم الأدبي وكذلك القسم الشرعي ومعه القسم التجاري ويرافقه القسم النسوي بجانب القسم الصناعي.

يمكن التعرف على نتائج البكالوريا في سوريا 2020 من خلال خطوات قصيرة في حال دخلت على موقع وزارة التربية السورية والتي كانت كما يلي:

إختر الشهادة: وهي نتائج البكالوريا 2020

إختر الفرع: إن كان نتيجة البكالوريا العلمي، أو كان نتيجة البكالوريا الأدبي

إختر المحافظة: ونعي بذلك كتابة اسم المحافظة التي يسكن بها الطالب

رقم الإكتتاب: كتابة الرقم المطلوب في الخانة المخصصة لها

ملاحظة : تم تفعيل اختيار المحافظة ورقم الاكتتاب ، وسيتم تفعيل زر البحث فور صدور النتائج ويعتبر هذا الروابط الأسرع .

1) الموقع الرسمي وهو الذي يتم تحميل النتائج عليه

http://moed.gov.sy/site/

2) موقع علوم للجميع:

https://www.3lom4all.com/syria-results/

3) موقع سورية الآن:

http://syriannow963.com

4) موقع طلابنا التعليمي:

http://tollabna.com