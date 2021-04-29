تراند اليوم : نتائج امتحان التوظيف 2020 ،،،الاونروا تعلن نتائج امتحان التوظيف 2020

يمكنكم الان الاستعلام عن نتائج امتحان التوظيف 2020 عبر موقع وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الاونروا.أوضح رئيس برنامج التربية والتعليم في "الأونروا" بغزة، فريد أبو عاذرة أن نتائج امتحان التوظيف شملت جميع التخصصات مطلوبة لامتحان التوظيف لعام 2020م.

وأشار أبو عاذرة إلى أن امتحان التوظيف في الأونروا سيعقد نهاية الشهر الجاري (يونيو - 6/2020) حتى منتصف شهر (يوليو – 7/ 2020)، مبينًا أن الوقت أصبح ضيق لا سيما وأن موعد بداية العام الدراسي في الأونروا سيكون في الأول من أغسطس المقبل.

ولفت أبو عاذرة في تصريح لـ"فلسطين اليوم الإخبارية" إلى أن أسماء المتقدمين لامتحان التوظيف ستعلن قريبًا من خلال روابط الوكالة الرسمية.

ودعا أبو عاذرة المتقدمين لامتحان التوظيف انتظار اعلان أسمائهم والاعلان عن اسم المدرسة التي سيعقد فيها الامتحان، مشيرًا إلى عدم صدور موعد رسمي حتى الآن للإعلان عن الأسماء واسم المدرسة.

وطالب رئيس برنامج التربية والتعليم في "الأونروا" بغزة، المتقدمون لامتحان التوظيف لمراجعة قسم التوظيف في دائرة الموارد البشرية للأونروا في حال لم تدرج أسماء متقدمين لامتحان التوظيف 2020.

امتحان التوظيف في الأونروا - غزة

وحول شكاوى بعض المتقدمين من أن المدة بين الإعلان عن موعد الاختبار والاختبار نفسه غير كافية قال: "بالعكس المدة كافية جدًا خاصة أننا أعلنا قبل أشهر عدة عن امتحانات التوظيف إضافة إلى ذلك تم تأجيل عقد الامتحان بدلًا من بداية شهر مايو (5) بسبب فيروس كورونا".

وأضاف: "تم الإعلان قبل أيام عدة عن موعد الاختبار وحتى الآن ما زال هناك وقت كافي لمراجعة المواد المطلوبة بشكل كامل من قبل المتقدمين للوظائف، إضافة إلى ذلك فهناك قرار ببدء الموسم الدراسي 2020-2021 بداية شهر أغسطس المقبل.

وبين أبو عاذرة بان الأونروا ستتبع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم اتباعها في اختبارات الثانوية العامة (التوجيهي) مبينًا ان كل قاعة للامتحانات لن يزيد عدد المتقدمين فيها عن 15 متقدم وذلك التزامًا بإجراءات التباعد بسبب فيروس كورونا.