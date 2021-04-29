تراند اليوم : نتائج البكالوريا 2020 احرار ... لوائح الناجحين في البكالوريا 2020

نتائج البكالوريا 2020 احرار ،ويتسائل كثير من طلاب الثانوي عن موعد قيام وزارة التربية الوطنية باعلان لوائح الناجحين في البكالوريا 2020 ، شهادة التعليم الثانوي المرتقبة، حيث يترقب الطلاب والطالبات في الثانوية معرفة موعد الاعلان عن نتيجة شهادة البكالوريا، وموعد اعلانها بشكل رسمي من قبل وزارة التربية الوطنية، فقد انتهى طلاب الثانوية من تقديم الاختبارات الخاصة بهم وامتحانات البكالوريا 2020، وهم بانتظار وترقب كبير لمعرفة النتيجة الخاصة بهم في التعليم الثانوي، حيث ينتظر الكثير قيام وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت القيام باعلان موعد نتائج شهادة البكالوريا 2020 والتي من المتوقع ان يكون هذا الاعلان اليوم، لهذا قمنا عبر وطن نيوز، بمتابعة هذا الخبر لموافاتكم بجديد وزارة التربية والتعليم : اعلان نتائج شهادة البكالوريا 2020.

كيفية الاطلاع نتائج البكالوريا الدورة الاستدراكية 2020 بالمغرب

توجد طريقتين رسميتين للاطلاع على نقط ونتائج البكالوريا اما عبر موقع bac.men.gov.ma او men.gov.ma او مسطحة taalim.ma

1- نتائج البكالوريا الدورة الاستدراكية 2020 عبر bac.men.gov.ma

-بالنسبة لموقع الأول يجب عليك التوفر على رقم مسار بك واستعمله في الإطار المخصص وقم بالضغط على “بحث” وسوف تظهر لك النتيجة.

– نتائج البكالوريا الدورة الاستدراكية 2020 عبر taalim.ma

-اما الموقع الثاني يجب ان تستعمل اسم المستعمل البريد الإلكتروني [email protected] والرقم السري المسلم من طرف إدارة المؤسسة لمن لم يقم بتغييره أو القن الجديد لمن قام بتغييره.

-بتفعيلكم البريد الالكتروني، ستتمكنون من الحصول على نتائج البكالوريا مباشرة على Taalim.ma

-بالنسبة للمترشحين الأحرار، سيتم أيضا نشر النتائج المفصلة للامتحانات في بوابة “ترشيحات” candidaturebac.men.gov.ma