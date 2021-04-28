تراند اليوم : نتائج اللوتو أخر سحب اليوم الاثنين 11/11/2019 اللوتو اللبناني اخر سحب 2019 مع زيد سحب اللوتو اللبناني لليوم الأثنين

اللوتو اللبناني اخر سحب 2019 مع ارقام البطاقات الرابحة، حيث يترقب اليوم الألاف من المشاركين في سحب اللوتو اللبناني اليوم ، نتائج سحب اليانصيب الوطني اللبناني الاصدار لليوم الاثنين علي جوائز الحظ والملايين في سحب اللوتو اللبناني اليوم الإثنين، الذي ينتظره عشاق السحب في لبنان لمتابعة كافة التفاصيل والنتائج للسحب ومعرفة أرقام البطاقات الفائزة بسحب اللوتو اللبناني.

سحب اللوتو اللبناني اليوم

وتم الاعلان عن نتائج الأرقام الرابحة والبطاقات الفائزية في اللوتو اللبناني الخاصة للإصدار رقم 1766، وجاءت النتيجة على الشكل الآتي:

الأرقام الرابحة: 03-08-14- - - الرقم الإضافي: 20

٭اللوتو اللبناني: المرتبة الأولى : 391,159,024 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1.

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 391,159,024 ل.ل.

٭اللوتو اللبناني: المرتبة الثانية: خمسة أرقام + الرقم الإضافي:

- عدد الشبكات الرابحة: 1.

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 195387178 ل.ل.

٭اللوتو اللبناني: المرتبة الثالثة: خمسة أرقام مطابقة:

- عدد الشبكات الرابحة: 28 شبكة.

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 1371475 ل.ل.

٭اللوتو اللبناني: المرتبة الرابعة: أربعة أرقام مطابقة:

- عدد الشبكات الرابحة: 915 شبكة.

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 41969 ل.ل.

٭اللوتو اللبناني: المرتبة الخامسة: ثلاثة أرقام مطابقة:

- عدد الشبكات الرابحة: 12590 شبكة.

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 8000 ل.ل.

المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة للسحب المقبل: (132,013) ل.ل.

سحب زيد في 2019-11-11

- الرقم الرابح: 31306

تجري نتائج سحب اللوتو اللبناني، يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع لأعلان نتائج سحب اللوتو اللبناني وأرقام الحظ الفائزة بالجوائز التي تتخطي ملايين الليرات.

كيفية الإشتراك في سحب اللوتو اللبناني

يمكن لأي شخص المشاركة في سحب اللوتو اللبناني عن طريق شراء تذكرة سحب اللوتو اللبناني من منافذ اليانصيب الوطني اللبناني، حيث يشارك المتسابق في السحب فور شراء التذكرة مباشرة ولفترة 4 شهور متتالية في السحب المباشر علي الجوائز الكبري.

موعد سحب اللوتو القادم

تجري يوم الخميس المقبل نتائج سحب اللوتو اللبناني لليوم الاثنين لعام 2019 وأعلان أرقام البطاقات الرابحة علي الهواء مباشرة مع الإعلامي زيد عبر الفضائية اللبنانية.

رابط نتائج سحب اللوتو اللبناني

يستيطع المشاركين في سحب اللوتو اللبناني، معرفة النتائج أول بأول فور إعلانها مباشرة سواء من خلال متابعة البث المباشر لنتائج سحب اللوتو اللبناني عبر الفضائية اللبنانية أو من خلال موقع سحب اللوتو اللبناني وفقًا للخطوات المتبعة في التسجيل.

تردد الفضائية اللبنانية الناقلة لسحب اللوتو اللبناني

يبحث الكثير من المواطنين عن تردد الفضائية اللبنانية لمتابعة نتائج سحب اللوتو اللبناني علي الهواء مباشرة ومعرفة تفاصيل سحب اللوتو اللبناني وحتي يمكن ضبط أجهزة الإستقبال للقناة علي القمر الصناعي نايل سات، وإليكم تردد القناة.

القمر التردد FEC/SR نايل سات 10776 (H) 27500 – 5/6 عرب سات 11843 (H) 27500 – 5/6 عرب سات 10730 (V) 27500 – 3/4

يتابع موقع القاهرة النهاردة أخر التطورات في نتائج سحب اللوتو اللبناني لحظة بلحظة فور إعلان وظهور نتائج السحب مساء اليوم في الإصدار لليوم الاثنين 2019.