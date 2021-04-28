تراند اليوم : لا احد يعلم 21 ،، مسلسل لا احد يعلم الحلقة 21 كاملة HD أونلاين

مسلسل لا احد يعلم الحلقة 21 مترجم كاملة مسلسل الدراما والرومانسية التركي لا احد يعلم الحلقة 21 السابعة شاهد علي وسيفدا في لا احد يعلم الحلقة 21 مترجم يوتيوب اون لاين مسلسل لا أحد يعلم Kimse Bilmez هو مسلسل تركي تدور أحداثه في أطار درامي اجتماعي رومانسي حيث يتناول المسلسل قصة حب تقع بين علي الذي يجسد دوره النجم كرم جيم وسيفدا التي تجسد دورها النجمة أوزجو كايا، وقد استطاع المسلسل حصد نسب مشاهدة كبيرة بعد عرض حلقاته الخمسة الأولى كما تصدر تريند تويتر في مصر والسعودية وعدد من الدول العربية الأخرى.

قصة مسلسل لا أحد يعلم

تبدأ أحداث مسلسل لا أحد يعلم مع سيفدا التي تعيش برفقة والدها ووالدتها وشقيقها سنان حيث تقع مشاجرة بين والدها وشقيقها بسبب قيام شقيها بالاتجار في الحبوب المخدرة مما يدفع والدها للتخلص من البضاعة التي بحوزة ابنه ويوقع هذا سنان في ورطة كبيرة مع العصابة التي يعمل معها والتي يرأسها شخص يُدعى الطيار حيث يقوم الطيار بتهديد سنان بإعادة البضاعة أو ثمنها فيما نجد سيفدا محاصرة من قبل والدها الذي يضغط عليها لكي تتزوج من أويغار رجل الأعمال الثري.

في المقابل ترفض سيفدا هذا الزواج لانها لا تحب أويغار وتذهب إلى صديقتها توشة وأثناء تواجدها برفقة صديقتها يصلها اتصال من شقيقها سنان لكي يطلب منها مساعدته للخلاص من العصابة، تقع سيفدا في حيرة من أمرها ولكنها تقرر في النهاية الذهاب لطلب مبلغ البضاعة من أويغار الذي يستغل حاجاتها ويحاول الإعتداء عليها مقابل اعطائها المال ولكنها تقوم بضربه وتهرب وتعطي المبلغ لسنان ثم تلتجىء في أحد المنازل الفارغة وأثناء تواجدها يأتي صاحب المنزل وهو الشيخ علي كما يلقبه أهل الحي والذي يقوم بتخبئتها وحمايتها.

أحداث مسلسل لا أحد يعلم

تستمر أحداث مسلسل لا أحد يعلم مع أويغار الذي يواصل البحث البحث عن سيفدا ويعلم من أحد الجيران بتواجدها في منزل الشيخ علي ويذهب لاقتحام المنزل ويقوم باختطاف سيفدا، وعندما يعلم علي يذهب لنجدة سيفدا وحينها تظهر قدرات علي الخارقة في المبارزة والقتال والرؤية في الظلام حيث يتضح إنه كان يعمل سابقًا لصالح الدولة ولكنه ترك هذا العمل بعدما فقد ابنه الذي تم قتله على يد إحدى عصابات المافيا.

على الجانب الآخر تقع سيفدا في حب علي بعدما يقوم بحمايتها والدفاع عنها عدة مرات من أويغار، وفي المقابل يحاول علي إيجاد شقيقه الذي هرب وهما صغار من الميتم، وأثناء سير الأحداث تعلم سيفدا بحقيقة والدها الذي كان أحد الرجال المأجورين لقتل علي والذي تسبب في قتل ابنه ويسبب لها هذا حالة من الإنهيار والحزن كما يدفعها لمحاولة الانتحار، تُرى هل يستطيع علي ايجاد شقيقه؟ وهل تعترف سيفدا لعلي بحقيقة والدها؟ هذا ما ستكشف عنه الحلقات القادمة من مسلسل لا أحد يعلم.

ويعتبر هذا المسلسل فريد من نوعه حيث يجمع بين” الدراما، و الأكشن، و المافيا، و الرومانسية”، على غير عادة المسلسلات الصيفية التي عادةً ما تتميز بالقصص الخفيفة و المرحة.

و لكن قصة هذا المسلسل معقدة بشكل كبير و العلاقات متشابكة للغاية، كما أنه يمتاز بطريقة سرد شيقة و مثيرة، و قصة ليست بالمستهلكة أو المتوقعة النهاية، ما جعله بالفعل مسلسلاً مختلفاً، رغم تشابه احداثه مع مسلسل “في الداخل” بعض الشيء و لكن بمعالجة مختلفة تماماً.

و نالت الحلقة الاولى اعجاب الكثير من المشاهدين العرب و الاتراك، حيث نالت الحلقة الاولى المرتبة الرابعة كأعلى البرامج و المسلسلات مشاهدة رغم انخفاض نسبة مشاهدة الحلقة التي وصلت إلى 3,92 ، و لكن هذا الانخفاض كان بسبب مباراة منتخب تركيا، فيما حققت مليون مشاهدة على موقع اليوتيوب عقب ساعات من العرض.

المسلسل من بطولة كرم جين و الجميلة اوزجو كايا و هما وجهان جديدان على البطولة المطلقة لكن يبدو أن النجاح اصبح محالفاً للوجوه الجديدة اكثر من النجوم المعروفة، فالمسلسل يستحق المشاهدة، حيث انني كنت انوي مشاهدة الحلقة مع حذف بعض المشاهد، فقط للاطلاع على المسلسل لانني دائماً اجد أن المسلسلات التي تبدأ مع بداية الموسم ليست قوية، لكنني فوجئت بكوني لم استطع حذف أي مشهد من مشاهد الحلقة و لم اشعر بمرور الوقت حيالها ابداً، فالبفعل اعجبني المسلسل كثيراً و اتمنى أن يظل بهذه القوة في الحلقات القادمة التي انتظرها على احر من الجمر.

يُذاع مسلسل لا أحد يعلم Kimse Bilmez مساء كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع على قناة atv التركية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت السعودية، ويمكنكم أعزائنا القراء متابعة كافة حلقات المسلسل مترجمة باللغة العربية على موقع اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي.

الحلقة عبر موقع قصة عشق من هنا