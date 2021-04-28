تراند اليوم : شبر ميه 25 .. مسلسل شبر ميه الحلقة 25 كاملة

شبر ميه 25 وتدور أحداث مسلسل شبر ميه الحلقة 25 حول مجموعة من المشكلات الأسرية والزوجية، حيث يسعى الزوج إلى إعادة تقييم علاقته مع زوجته والابتعاد عن بعضهما البعض ، ويتناول العمل مجموعة من المشاكل الزوجية والأسرية، حيث يسعى الأب لقضاء فترة من الوقت بعيدًا عن زوجته لتقيم العلاقة، بينما يحاول على جانب آخر رعاية ابنه زياد.

وهو بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، رجاء الجداوى، والفنانة الشابة نهى عابدين، والفنان مراد مكرم، والفنان محمد على رزق، والممثلة ثراء جبيل، انعام سالوسة ، ورشا بن معاوية، وأخرون، تأليف شريف بدر الدين، إخراج طارق رفعت.

يواصل مسلسل "شبر مية" بطولة الفنانين أحمد السعدنى ونجلاء بدر، تصدره لمحركات البحث على "جوجل"، خاصة بعد عرض الحلقات الأولى للمسلسل، على شاشة قناة DMC، حيث نال أبطال المسلسل إشادات عدة خلال الأحداث، لاسيما أن المسلسل يتناول أكثر من قضية تهم كل أسرة مصرية.

"شبر مية" بدأ يسرد حكاية 3 رجال لكل منهم شخصية وحكاية خلال عرض حلقاته الأولى، وعلى سبيل المثال أحمد السعدنى الذى يرفض فكرة الزواج من الأساس، ومحمد على رزق، الذى توفت زوجته فقرر الاعتناء بابنته الوحيدة الصغيرة ويدخل فى صراع شرس ومهم تظهر ملامحه خلال الحلقات المقبلة، ومرد مكرم الذى بدى واضحاً أنه لم يقدر على تحمل مسؤلية ابنائه فقرر أن يدخل فى علاقة من أمرأة أخرى ويتزوجها فيقع تحت ضغط الحياة والفلوس وتتوالى الأحداث.

مسلسل "شبر ميه" إنتاج سينرجى وسيليمديا، وينتمى لمسلسلات الـ45 حلقة، ويشارك فى بطولته أحمد السعدنى، نجلاء بدر، مراد مكرم، ندى موسى، محمد علي رزق، نهب عابدين، ثراء جبيل، رجاء الجداوى، إنعام سالوسة، ورشا بن معاوية، وآخرون، تأليف شريف بدر الدين وورشة كتابة، إخراج طارق رفعت.