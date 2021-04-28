تراند اليوم : خطة أميركا الجديدة لمقاتلات أكثر فتكا..

تعتزم القوات البحرية في الولايات المتحدة إجراء أول اختبار لطائرة "درون" متقدمة جرى تصميمها لأجل نقل الوقود إلى مقاتلات في الجو، وتم تحديد تاريخ هذا التجربة في سنة 2021.

وبحسب ما نقلت مجلة "ناشنال إنتريست" الأميركية فإن دخول طائرة "MQ 25" إلى الخدمة في العقد المقبل، سيحدث تطورا ثوريا في المجال العسكري.

وفي حال أدت هذه المقاتلة الدور الذي صممت لأجله على نحو ناجح فإنها ستؤدي إلى مضاعفة النطاق الهجومي لدى مقاتلات من طراز "إف 18" و"إف 35" وهو ما سيجعلها أكثر فتكا بأهداف العدو.

وأوضحت المتحدثة باسم قيادة الخدمات البحرية والجوية في الجيش الأميركي، جيمي غاسروف، أن الاختبار سيجري سنة 2021، لكن الطائرة ستبدأ العمل على الأرجح بحلول 2024.

وأوعزت قوات البحرية الأميركية مؤخرا بصفقة لشركة "بوينغ" حتى تشرف على تطوير واختبار "الدرون"، وسط تساؤلات حول تأثير هذه الطائرة على مجريات الحرب العسكرية.

ويقول خبراء عسكريون إن الصواريخ الصينية المضادة للسفن مثل "دي إف 21 دي" و"دي إف 26" تستطيع بلوغ أهداف بحرية على بعد 900 ميل بحري حتى وإن كان ثمة جدل حول إمكانية إصابة أهداف متحركة ومزودة بأنظمة دفاعية قوية.

وبفضل هذه التقنية، يستطيع الجيش الأميركي أن يبقي حاملة الطائرات بعيدا عن سواحل العدو حتى يأمن الصواريخ التي قد تهدد أنظمة الدفاع في الحاملات، وموازاة مع ذلك ستكون المقاتلات قادرة على بلوغ الأهداف وزيادة المدى.