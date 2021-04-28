تراند اليوم : "آلي" وأجسامها الطائرة تهدد حياة البريطانيين

حذرت هيئة الأرصاد الجوية في بريطانيا من مخاطر عاصفة قوية أطلق عليها اسم "آلي"، يتوقع أن تجلب رياحا عاتية تصل سرعتها إلى 80 ميلا في الساعة بأجزاء من المملكة المتحدة.

ويتوقع الخبراء هبوب رياح قوية جدا من شأنها أن تحدث اضطرابا في حركة المرور والإمداد بالطاقة الكهربائية إضافة إلى إلحاق ضرر محتمل بالمنشآت والمباني.

وأصدرت الهيئة تحذيرات الجو المضطرب لكل من شمال إنجلترا واسكتلندا وشمال إيرلندا، ويحتمل أن يستمر الاضطراب في هذه المنطقة حتى الخامسة من مساء الأربعاء.

ونبه متحدث رسمي باسم الهيئة البريطانية إلى أن الأجسام التي ستتطاير من جراء هذه الرياح قد تحدث جروحا وتشكل خطرا محدقا بحياة الناس.

في غضون ذلك، تلقى المسافرون ومستخدمو السيارات نصائح بالتمهل وتوقع رحلات أطول، فضلا عن إلغاء بعض الأسفار وسط توقعات بتأثر الطرق وخطوط السكك الحديدية.

وفيما صدر "تحذير أصفر" من الرياح لكافة مناطق اسكتلندا وشمال إنجلترا وشمال ويلز وشمال إيرلندا حتى العاشرة ليلا، يتوقع أن يهطل المطر بما يتراوح بين 40 و60 ميليمترا في عدد من مناطق ويلز وكومبريا.

وتأتي عاصفة "آلي" بعد فترة قصيرة من عاصفة "هيلين" الاستوائية التي أحدثت رياحا عاتية في البلاد، فيما لا يتوقع الخبراء أن يصفو الجو عما قريب بسبب منخفضات المحيط الأطلسي.

وجرى اختيار اسم "آلي" للعاصفة من بين أسماء كثيرة اقترحها البريطانيون ويحرص مسؤولو الطقس على ضمان التنوع بين الثقافات في إطلاق هذه التسميات على ظواهر طبيعية.

وكشف استطلاع رأي في وقت سابق أن 80 بالمئة من الناس يعتقدون أن إطلاق الأسماء على العواصف والظواهر الطبيعية يساعد على توعية الناس بشأنها.