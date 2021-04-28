تراند اليوم : صورة الريال بعد رونالدو.. مودريتش تحرك وراموس فعلها لأول مرة..

لا يزال تأثير غياب النجم البرتغالي واضحا في ريال مدريد، حتى بعد مرور نحو شهرين على رحليه عن قلعة "الميرنغي"، وهو ما انعكس بوضوح على صورة الفريق الرسمية لموسم 2018-2019.

وبرز التأثير القوى لصاروخ ماديرا في الصورة الرسمية لنادي ريال للموسم الجديد، إذ أن ما يلفت الانتباه هو وجود المدافع الفرنسي رافايل فاران، مكان رونالدو في الصورة التي جمعته مع رئيس النادي فلورتينو بيريز وأهم لاعبي الفريق بنزيمة وراموس ومارسيلو، وفقا لصحيفة "ماركا".

وفي صورة التشكيلة الكاملة للفريق، حل النجم الكرواتي لوكا مودريتش مكان رونالدو، إذ انتقل من مكانه المعتاد جلوسا في الصف الأمامي ليقف كتفا بكتف بجوار مدرب الفريق جوليان لوبيتيجوي، بينما احتفظ غاريث بيل بمكانه المعتاد في الصور الرسمية السابقة.

وحسب صحيفة "ماركا"، فإن أكثر تفاصيل الصور إثارة تجلت في ارتداء المدافع الإسباني سيرخيو راموس شارة القائد لأول مرة بالصورة الرسمية، رغم أنه تولى قيادة الفريق الملكي منذ 4 سنوات كاملة.