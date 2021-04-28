تراند اليوم : عبدالهادي القصبي رئيسًا لائتلاف..

فاز الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بمنصب رئيس ائتلاف دعم مصر، خلفًا للمهندس محمد السويدي، بالتزكية، بعد عدم ترشح أحد أمامه، وذلك في الجمعية العمومية للائتلاف، منذ قليل.

وعلمت «المصري اليوم» أن حزب مستقبل وطن عقد سلسلة اجتماعات استمرت حتى الثالثة فجر أمس الأول، للاستقرار على ترشيح «القصبي» رئيسًا للائتلاف خاصة في ظل زيادة عدد النواب المنضمين للحزب مؤخرًا، واعتباره صاحب الكتلة البرلمانية الأكبر في الائتلاف.

وقال النائب طاهر أبوزيد، نائب رئيس الائتلاف، إنه لن يترشح على المنصب، مؤكدًا لـ«المصري اليوم» أنه سيترك للفرصة لباقي النواب لاختيار من يرأسهم في الائتلاف.

وقال المهندس محمد السويدي إنه يؤيد ويساند القيادة الجديدة للائتلاف، متمثلة في الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الائتلاف الجديد، وأكد خلال كلمته في بداية أعمال الجمعية العمومية بعد اكتمال النصاب القانوني، بحضور أكثر من نصف الأعضاء المقيدين في الائتلاف.

ووجه «السويدي» التحيه إلى سامح سيف اليزل، مؤسس الائتلاف، وشكر جميع أعضاء الائتلاف بعد تخطي الفترة الصعبة السابقة، قائلا: «شرف أن أعمل وسط نواب الائتلاف الفترة السابقة، والأحزاب التي ساهمت معنا ونواصل بنفس طاقتنا الفترة المقبلة بتشكيل أكبر وقيادات أوسع».