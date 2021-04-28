تراند اليوم : "قلعة ترامب" العسكرية في بولندا.. والثمن مليارا دولار

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنَ بولندا مستعدّة لدفع ملياري دولار، على الأقلّ، لإقامة قاعدة عسكرية أميركية دائمة على أراضيها، مشيراً إلى أنّه يدرس بشكل "جدّي جداً" هذا العرض.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض مع نظيره البولندي أندري دودا، إن الأخير "عرض علينا أكثر بكثير من ملياري دولار"، لإقامة قاعدة عسكرية أميركية في بلاده.

وكان ترامب قال في مستهل لقائه دودا في المكتب البيضاوي إنّ "بولندا مستعدّة للمساهمة بشكل كبير لكي يكون للولايات المتحدة وجود على أرضها"، مضيفا "إذا كانوا مستعدين للقيام بذلك فهذا يعني بأننا سنتكلم بالتأكيد في الموضوع".

وأضاف:"نحن ندرس هذا الامر بشكل جدي جدا".

وأوضح ترامب أنّ الولايات المتحدة ستدرس الطلب البولندي "في المقام الأول من زاوية الحماية العسكرية للبلدين، وكذلك أيضا من ناحية الكلفة".

ومساء الثلاثاء أعلن البيت الأبيض في بيان أنّ "الولايات المتّحدة تتعهّد النظر في الخيارات المتاحة لتأمين دور أكبر للجيش الأميركي في بولندا، وسوف نكثّف مشاوراتنا لتحديد جدوى هذا الأمر".

وأوضح البيان أن "نتائج هذه الجهود ستسهم في الدفاع، ليس فقط عن أوروبا الوسطى والشرقية، ولكن أيضا عن التحالف ككل"، في إشارة إلى حلف شمال الأطلسي، الذي يضم بولندا.

وكان الرئيس البولندي دعا خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الأميركي إلى "نشر مزيد من الجنود الأميركيين في بولندا".

وأضاف مخاطبا ترامب "آمل أن تتخذ قرار نشر المزيد من الوحدات والتجهيزات (..) أرغب في رؤية قاعدة أميركية دائمة في بولندا"، واقترح أن يكون اسمها "فورت ترامب" (قلعة ترامب)".

وفي حال تمت بالفعل إقامة هذه القاعدة الأميركية في بولندا، فلا بدّ وأن تزيد من التوتر القائم حاليا بين الدول الغربية وروسيا.