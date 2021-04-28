تراند اليوم : ننشر تفاصيل العثور على تمثال أبو الهول الجديد

أعلنت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية في معبد كوم أمبو بأسوان، اكتشاف تمثال مصنوع من الحجر الرملي يمثل "أبو الهول" في حجم صغير، يتراوح طوله ما بين 2.5 و3 أمتار، وعرضه 110 سم، فيما يبلغ ارتفاعه 130 سم.

ووفق البعثة، فإنه عُثر على التمثال في الجهة الجنوبية من معبد كوم أمبو، بالمنطقة التي تقع بين السور الخارجي والتل الأثري، ويرجع إلى العصر البطلمي. المكان نفسه تم الكشف فيه منذ شهر عن لوحتين من الحجر الرملي للملك بطليموس الخامس؛ في تلك الحقبة كان رائجا وضع تماثيل مصغرة لأبى الهول أمام المعابد ليقوموا باستخدامها في حماية وحراسة المعبد والمقتنيات التي تزخر به؛ نجد هذا أيضًا في معابد فيلة، فهناك تماثيل عديدة صغيرة الحجم للحفاظ على ممتلكاتهم.

ووجدت الاكتشافات الأثرية بالأقصر، نحو 970 تمثالا بذات الهيئة من قبل، أغلبها يعود إلى عصر الملك نختبو الأول من الأسرة 30 بالدولة المصرية الحديثة؛ كما يحمل ملامح الملك؛ لكن بالطبع أشهر تماثيل أبو الهول النسخة المعروفة بمحافظة الجيزة بمنطقة الأهرامات، ذلك المخلوق الأسطوري من جسم أسد ورأس إنسان؛ وقد نحت من "الحجر الكلسيّ".