تراند اليوم : «شوقي»: أنا مش «خواجة».. وأريد خريجًا لا يعمل في «أوبر وكريم»

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن أولياء الأمور يرفضون نظام التعليم الحالي ولا يقبلون تطويره، واصفا ذلك بأنه «كارثة حقيقية»، مضيفا: «هم يريدون الإصلاح ويرفضوه في وقت واحد».

وأضاف الوزير، خلال ندوة عقدها اتحاد الجمعيات الأهلية والتعاونية لشرح النظام الجديد، أنه يريد أن يكون كل طلاب مصر مثل جابر بن حيّان، وهذا ليس مستحيل، ونريد خريج ينفع نفسه وأهله ومجتمعه ووطنه، وليس خريج عاطل أو يحمل ماجستير ويذهب للعمل سائق تاكسي على أوبر وكريم.

وأشار شوقي إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تحولت إلى «مندبة» منذ الإعلان عن نظام التعليم الجديد، ولو كان هذا الصراخ استخدم في حل المشكلة لتقدمت مصر ١٠٠ خطوة في إصلاح التعليم.

وقال «شوقي» إن أكثر أولياء الأمور يتعاملون مع التعليم باعتباره وسيلة للوجاهة الاجتماعية والزواج ودخول الجامعة فقط، وهؤلاء تستفزهم فكرة تطوير التعليم لأنهم يستسهلون الحصول على الشهادة بلا صداع.

وقال إن الناس تتعامل معه باعتباره «وزير خواجة» يريد نقل تجارب تعليم أوروبية لا تتناسب مع المجتمع المصري، لافتا إلى أنه ليس خواجة، وأنه ابن التعليم الحكومي، مضيفا أن المصريين عندهم حساسية مفرطة من كل ما هو أجنبي، ومطالبون بمراجعة هذا الشعور، لأنه خاطئ ويعد أحد أسباب تراجعنا للوراء في التعليم.