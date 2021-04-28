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تراند اليوم : تحدث أردوغان.. و"نسفت" الليرة ما حققته مؤخرا

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نزلت الليرة التركية مقابل الدولار،  اليوم الثلاثاء، مع استمرار قلق المستثمرين بشأن تأثير الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة الاقتصادية بعد دعوته للتحقيق في دور الحزب المعارض الرئيسي في أكبر بنوك البلاد.

وسجلت العملة التركية 6.3800 ليرة بحلول الساعة 06:28 بتوقيت غرينتش، منخفضة عن سعر إغلاق أمس البالغ 6.3150 ليرة.

ومحت الخسائر، التي منيت بها العملة التركية خلال الأسبوع الجاري، المكاسب التي حققتها بعد رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 625 نقطة أساس يوم الخميس الماضي.

وقال محلل طلب عدم نشر اسمه لرويترز إن المعنويات تضررت  جراء تصريحات أردوغان لصحيفة "حريت" بشأن إجراء السلطات تحقيقا مع أعضاء بحزب الشعب الجمهوري حول حصة 28 بالمئة في "إيش بنك."

ودفعت تلك التصريحات أسهم البنك للهبوط، كما تراجع مؤشر البنوك في البورصة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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