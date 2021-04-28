تراند اليوم : ليفربول يفقد سلاحين هجوميين أمام سان جيرمان..

يفتقد ليفربول كل من ديفوك أوريجي ودومينيك سولانكي في مباراة باريس سان جيرمان ضمن الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وأوضح الموقع الرسمي لليفربول أن الثنائي تعرض للإصابة خلال مباراة فريق ليفربول تحت 23 عامًا ضد سوانزي والتي انتهت بفوز الريدز بثلاثية نظيفة في مباراة شهدت نجاح الثنائي في هز شباك المنافس.

وقال يورجن كلوب المدير الفني للريدز في تصريحات لموقع ناديه: "للأسف لدينا إصابات. حاولنا منح أوريجي وسولانكي فرصة المشاركة مع فريق تحت 23 عامًا ونجحا بالفعل في التسجيل لكن الأمر يبدو كأنهما لن يتواجدا معنا في مباراة الثلاثاء".

وأضاف "الإصابة ليست خطيرة. أوريجي لديه مشكلة طفيفة في الكاحل، حاول التدرب اليوم لكنه لم يتمكن لذلك سنرى ما سيحدث صباح الثلاثاء".

وواصل المدرب الألماني "بالنسبة لسولانكي فالأمر لا يختلف كثيرًا، تعرض لكدمة وسنشاهد مدى تحسنه".

وأتم "بناء عليه، ليس لدينا أخبار جيدة الآن لكن لدينا أكثر من لاعب جاهز يمكنهم المشاركة ضد سان جيرمان".