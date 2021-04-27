تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 اليمن صور امساكية شهر رمضان 2018 اليمن

مع دخول شهر رمضان المعظم، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات بأذن الله تعالي، ننشر لحضراتكم علي موقع الخليج 365 إمساكية شهر رمضان 2018 كاملة لكل الدول العربية والعواصم العالمية. لهذا ننشر لحضراتكم إمساكية رمضان 2018- إمساكية رمضان 1437 لجميع مدن وعواصم العالم العربية والأجنبية، موضح بها أيام شهر رمضان كاملة بمواقيت الصلاة ووقت السحور والإمساك والإفطار”.

صور امساكية شهر رمضان 2018 صنعاء

ضنعاء العاصمة اليمنية وفيها تتركز أهم الطقوس والشعائر الدينية في شهر رمضان المبارك جاءت امساكية شهر رمضان 2018 الخاصة بها متضمنة مواعيد الصلاة كاملة بما فيها الفجر والعشاء كما ترون في الصورة التالية وهي من بين صور امساكية شهر رمضان 2018 اليمن.

صور امساكية شهر رمضان 2018 عدن

امساكية شهر رمضان 2018 في مدينة عدن اليمنية ستكون على النحو التالي

صور امساكية شهر رمضان 2018 الشيخ عثمان

امساكية شهر رمضان 2018 في مدينة الشيخ عثمان واحدة من مدن اليمن جاءت على النحو التالي

يوم الهجري الميلادي الامساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء الثلاثاء 1 15 مايو 4:05 4:15 5:34 12:00 3:15 6:25 7:55 الاربعاء 2 16 4:04 4:14 5:34 12:00 3:16 6:25 7:55 الخميس 3 17 4:04 4:14 5:34 12:00 3:16 6:25 7:55 الجمعة 4 18 4:04 4:14 5:34 12:00 3:17 6:26 7:56 السبت 5 19 4:03 4:13 5:33 12:00 3:17 6:26 7:56 الاحد 6 20 4:03 4:13 5:33 12:00 3:18 6:26 7:56 الاثنين 7 21 4:02 4:12 5:33 12:00 3:18 6:27 7:57 الثلاثاء 8 22 4:02 4:12 5:33 12:00 3:19 6:27 7:57 الاربعاء 9 23 4:02 4:12 5:33 12:00 3:19 6:27 7:57 الخميس 10 24 4:02 4:12 5:32 12:00 3:20 6:28 7:58 الجمعة 11 25 4:01 4:11 5:32 12:00 3:20 6:28 7:58 السبت 12 26 4:01 4:11 5:32 12:00 3:21 6:28 7:58 الاحد 13 27 4:01 4:11 5:32 12:00 3:21 6:29 7:59 الاثنين 14 28 4:01 4:11 5:32 12:00 3:22 6:29 7:59 الثلاثاء 15 29 4:00 4:10 5:32 12:01 3:22 6:29 7:59 الاربعاء 16 30 4:00 4:10 5:32 12:01 3:23 6:30 8:00 الخميس 17 31 4:00 4:10 5:32 12:01 3:23 6:30 8:00 الجمعة 18 1 يونيو 4:00 4:10 5:32 12:01 3:23 6:30 8:00 السبت 19 2 4:00 4:10 5:32 12:01 3:24 6:31 8:01 الاحد 20 3 4:00 4:10 5:32 12:01 3:24 6:31 8:01 الاثنين 21 4 4:00 4:10 5:32 12:01 3:25 6:31 8:01 الثلاثاء 22 5 3:59 4:09 5:32 12:02 3:25 6:32 8:02 الاربعاء 23 6 3:59 4:09 5:32 12:02 3:25 6:32 8:02 الخميس 24 7 3:59 4:09 5:32 12:02 3:26 6:32 8:02 الجمعة 25 8 3:59 4:09 5:32 12:02 3:26 6:33 8:03 السبت 26 9 3:59 4:09 5:32 12:02 3:27 6:33 8:03 الاحد 27 10 3:59 4:09 5:32 12:03 3:27 6:33 8:03 الاثنين 28 11 3:59 4:09 5:32 12:03 3:27 6:34 8:04 الثلاثاء 29 12 3:59 4:09 5:32 12:03 3:28 6:34 8:04 الاربعاء 30 13 4:00 4:10 5:32 12:03 3:28 6:34 8:04

وفي ختام ما سبق من صور امساكية شهر رمضان 2018 اليمن، هذه امانينا نطيرها لشعبنا العربي في دولة اليمن أن يحل علينا وعليهم هذا الشهر الفضيل وقد حقن الله دمائنا وآمن روعنا وحفظنا من كل الشرور.