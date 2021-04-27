تراند اليوم : مسلسلات رمضان 2018 علي قناة DMC .. مسلسلات رمضان 2018 علي قناة DMC في رمضان 2018

ننشر لك مسلسلات رمضان 2018 علي قناة DMC في رمضان 2018 أبرزها مسلسل أمر واقع dmc بطولة الفنان كريم فهمي، ونجلاء بدر والفنان نبيل الحلفاوي وريم مصطفي ولطفي لبيب، ومن تأليف محمد رفعت، وإخراج مجدي السميري.

وتدور أحداث المسلسل حول ضابط شرطة يعمل في مكافحة الإرهاب، ويسعي للقبض على مجموعة من الإرهابيين قبل تنفيذ عملية إرهابية.

مسلسل ليالي أوجيني علي قناة DMC في رمضان 2018

وتعرض القناة مسلسل ليالي أوجيني بطولة النجمة أمينة خليل و النجم ظافر العابدين، وإنجي المقدم، وانتصار، مريم الخشت كما تدور أحداث المسلسل حول إحدي الأميرات في الأربعينيات وهي تحاول أن تثبت براءتها من قضية قتل زوجها بمساعدة شقيقه الذي يقع في حبها

مسلسل اختفاء علي قناة DMC في رمضان 2018

مسلسل اختفاء قناة DMC بطولة النجمة نيللي كريم، هشام سليم بسمة، محمد ممدوح، محمد علاء، رانيا منصور، إسماعيل شرف ، المسلسل من تأليف أيمن مدحت ومن إخراج أحمد مدحت.

وتدور أحداث المسلسل حول دكتورة جامعية تعيش بروسيا برفقة وزوجها الذي يختفي دون أي مقدمات ثم تبدأ تبحث عنه وتتفاجأ بأمور غير متوقعة على الإطلاق.