تراند اليوم : خريطة مسلسلات رمضان 2018 على قناة النهار .. 6 مسلسلات على قناة النهار في رمضان 2018

أعلنت قناة "النهار" الفضائية عن خريطتها البرامجية لرمضان 2018، إذ تعرض 6 مسلسلات تليفزيونية تتنوع ما بين الكوميديا والدراما الاجتماعية والتاريخية، إضافة إلى 7 برامج.

وقال علاء الكحكي في مؤتمر صحفي عقده مساء الخميس 10 مايو، إن المسلسلات التي سيتم عرضها هي "عزمي وأشجان"، بطولة إيمي سمير غانم، وحسن الرداد، و"لعنة كارما" بطولة هيفاء وهبي، و"مليكة" بطولة دينا الشربيني، و"واكلينها والعة" بطولة مي سليم، وست كوم"30 ليلة وليلة"، بطولة سعد الصغير، والمسلسل التاريخي "هارون الرشيد"، بطولة قصي خولي، وعابد فهد.

ومن برامج قناة النهار في رمضان 2018 "لقمة هنية" تقديم الشيف علاء الشربينى، و"اسأل مع دعاء" تقديم دعاء فاروق، و"بكرة أحلى" تقديم لمياء فهمى و"شارع شريف" تقديم شريف مدكور، و"فكر" تقديم مصطفى حسنى، و"عقارب الشارع" لدعاء صلاح، وبرنامج المقالب "شفط دهون".