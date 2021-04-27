تراند اليوم : مسلسلات رمضان 2018 على قناة ام بي سي مصر ومواعيد عرضها : مواعيد مسلسلات رمضان على إم بي سي مصر

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ننشر لكم اسماء مسلسلات رمضان 2018 على قناة ام بي سي مصر ومواعيد عرضها والاعادة ، وتتميز قناة ام بي سي مصر بنقلها لأكبر عدد من المسلسلات في موسم رمضان 2018 .
مسلسلات رمضان على إم بي سي مصر
1- مسلسل أيوب
- بطولة مصطفى شعبان وأيتن عامر وهنا الزاهد ومحمد لطفي وميريهان حسين
- تأليف محمد سيد بشير
- إخراج أحمد صالح
- قصة شاب يبحث عن عمل شريف ويصبح موظف بنك، ولكن يتم تدبير له المشاكل ليدخل السجن
2- مسلسل ممنوع الاقتراب أو التصوير
- بطولة زينة ونسرين أمين وفتحي عبد الوهاب، ومحمد شاهين وأحمد العوضي
- تأليف محمد الصفتي
- إخراج زياد الوشاحي
- قصته حول فتاة تبحث عن المجد والشهر ويتم تصاعد الأحداث مع منتج شهير
3- مسلسل بركة
- بطولة عمرو سعد وهالة صدقي، وأحمد حلاوة، وكمال أبو رية وإسلام جمال
- تأليف محمد الشواف
- اخراج محمود كريم
- قصته شاب يأتي من الصعيد إلى القاهرة للبحث عن الأموال ويصطدم بأصحاب النفوذ
4- مسلسل سك على اخواتك
- بطولة علي ربيع وصلاح عبد الله وسلوى خطاب وصبري فواز، وسهر الصايغ وهنا الزاهد
- قصة كريم فهمي
- اخراج وائل إحسان
- قصته هو شاب يتولى شئون الأسرة بعد وفاة والده
5- مسلسل أفراح إبليس 2
- بطولة جمال سليمان وصابرين، محمود عبد المغني ومنة فضالي، وأحمد صفوت، كمال أبو رية ومحمود الجندي
- تأليف مجدي صابر
- اخراج أحمد خالد أمين
- قصته هو توسعات بعد الجزء الأول من المسلسل
6- مسلسل قانون عمر
- بطولة حمادة هلال، وايمان العاصي، ومحسن منصور وحجاج عبد العظيم، وفاطمة ناصر، وفتوح أحمد وإيهاب فهمي ومصطفى أبو سريع
- تأليف فداء شندويلي
- اخراج أحمد شفيق
7- مسلسل خفة يد
- بطولة بيومي فؤاد، وأيتن عامر ومحمد ثروت، وسامي مغاوري، وأحمد حلاوة
- تأليف تامر ابراهيم
- اخراج معتز التوني