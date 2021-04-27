تراند اليوم : صدور رواية "غريب" للكاتب الفلسطيني "أنور حامد"

لندن/ الخليج 365

صدرت حديثاً عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في عمان وبيروت ومكتبة كل شيء ناشرون في حيفا، رواية غريب للكاتب الفلسطيني أنور حامد.

وتتحدث رواية "غريب" التي تقع في 296 صفحة من القطع المتوسط، عن فتى فلسطيني في السابعة عشرة، نشأ مثالي النزعة في علاقته بالأشياء، متدينا، خلوقا، متفوقا في مدرسته، هو فتى ذكي، وكانت مثالياته الشخصية مرجعه في علاقته بكل شيء ثم استيقظ ذات يوم ليجد كل بنيان شخصيته، وقد بدأ يهتز، كل ما ألفه في حياته بدا الآن غريبا، بدأ يفكك الأشياء لكنه عجز عن إعادة تشكيلها.

"غريب" بطل أحدث روايات الكاتب حامد، استعارت الرواية اسمه عنوانا، وهو بدوره استعار الغربة من جحيم الأسئلة التي بقيت تتوالد في حياته حين وجد بقية أقرانه إجاباتهم الشافية.