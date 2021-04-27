تراند اليوم : تفسير حلم صباغة الشعر

يحمل تفسير حلم صباغة الشعر في المنام دلالات عديدة نستعرضها معكم في موسوعة تفسير الاحلام ،تدل رؤية صبغ الشعر لشخص ما على أنه سيتلقى بشرة بمناسبة سعيدة.عندما يرى الشخص أنه يصبغ شعره بالمنام فهذا يشير إلى المال الوفير والعمر المديد الذي سيقضيه في طاعة الله وعبادته.إن كان صاحب الرؤية رجل صالح فهي تدل على زيادة في العلم والجسم، ووقاية من الأمراض والمخاطر والأحقاد، وهيبة بين الناس.إن رأى المنام شخص فقير فهي تشير إلى غفران الله لذنوبه.

تفسير رؤية صبغ الشعر في المنام للعزباء:

في هذا البند سنتطرق لتفسيرات ابن سيرين وابن شاهين معاً، حيث أن لهذه الحالة تصنيفات محددة في التفسير سنتبين كل منها بشكل منفصل:

يفسر ابن شاهين رؤية العزباء تصبغ شعرها في المنام بأنها ترغب بتغيير الكثير في حياتها وأنها غير راضية عن حياتها.

كما يوضح بأنه في حال قامت بصبغ شعرها باللون الأحمر فهو إشارة لزواجها قريبًا، بينما يفسر ابن سيرين هذه الحالة بذات التفسير في حال كان رجلًا هو الذي صبغ لها باللون الأحمر في المنام.

ويشترك العالميّن بتفسير اللون الأسود للعزباء فيشير ابن شاهين إلى أنه يدل على المشاكل والهموم وعدم قدرتها على اتخاذ القرارات الصحيحة في حياتها، بالمقابل يؤكد ابن سيرين على أن صبغها لهذا اللون في حال كان هو لون شعرها الأصلي يدل على أنها تُهدر وقتها في أمور غير مفيدة أو علاقة غير مناسبة وأنها تحتاج للتخلص من هذه الأمور في أقرب وقت.

تفسير رؤية صبغ الشعر في المنام للمتزوجة والحامل:

هناك تفسيران لرؤية المتزوجة أو الحامل لصبغ شعرها، ولكن في هذه الحالة سنتطرق للصبغة على حسب اللون فلكل لون دلالة خاصة به، كما أن مصدر هذه التفسيرات هو مزيج بين تفسير ابن سيرين والنابلسي:

إن تأويل صبغ الشعر للمتزوجة أو الحامل باللون الأحمر عند ابن سيرين يأتي ضمن احتمالين، فالأول يكون إن كانت هي التي تصبغ شعرها وهو ما يدل على وجود حالة حب عميق وكبير في حياتها ويعود على نفسيتها وعلى أسرتها بالخير والسعادة والهناء والراحة، بينما تُفَسر رؤية امرأة أخرى تكرهها هي التي تصبغ لها بالأحمر على الانتقام والغضب والمشاكل والنزاع المستمر.

يشير النابلسي إلى أن رؤية المتزوجة بصبغ الشعر باللون البني على السعادة والاستقرار في الحياة، كما تدل على وجود حمل قريب، وفي حال كانت تعاني من العقم فهو يشير إلى بشرى بالإنجاب والحمل القريب إن شاءالله.

كما أن صبغها لشعرها باللون الأسود فهو دلالة على حبها الكبير لزوجها والرغبة بإرضائه والحرص على سعادته دائمًا.

إن كان اللون الذي رأته المتزوجة في الحلم هو الأصفر أو الأشقر فهو غير محمود على الإطلاق، فهو يدل على حدوث متاعب كثيرة وإنذار بالإصابة بمرض لذا عليها الحذر.

تفسير رؤية صبغ الشعر في المنام للرجل:

يفسر ابن سيرين رؤية صبغ الشعر للرجل ضمن عدة حالات تتمثل فيما يلي:

رؤية صبغ الشعر للرجل في المنام تدل على الأخبار السارة والتوسع، وهو إشارة لبشارة خير.

إذا كان الرجل تقي وصالح ورأى بأنه يصبغ شعره باللون الأشقر فإن ذلك دليل على فرج قريب من الله.

في حين أن رؤية شخص عاصي ويقوم بعمل الموبقات للصبغة الشقراء فإنه يدل على حدوث المشاكل التي ستعكر صفو حياته، وأنه سيتعرض لحقد ومطمع كبير وحسد من المحيطين به.

في حال كان اللون هو الأسود فهناك تفسيران لهذه الرؤية، إن كان الرجل صالح ويخاف الله فإن تفسيرها هو حدوث أمور جيدة له في حياته، وستحدث تغييرات وتحولات كبيرة نحو الأفضل تعود عليه بالمنافع والمكاسب، بينما يختلف التأويل كليًا عند الرجل العاصي لربه الفاسد في الأرض، وتكون دلالة على المصائب والنزاعات والمشاكل والهموم، وحدوث صراعات مع شخص مقرب له.