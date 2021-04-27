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تراند اليوم : ماقصة هاشتاج الدكتور سامي الذي تصدر مواقع التواصل الإجتماعي

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صنعاء/ الخليج 365

تفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مع طبيب يمني في مدينة صنعاء، حين أعلن عن قيامه بمبادرة إنسانية رائعة غم إنتشار الأوبئة في البلاد.

وكان الطبيب سامي الحاج، قد كتب على نافذة سيارته الخلفية " أوقفني إن كنت تريد إستشارة طبية".

وتصدر هاشتاج #دكتور_سامي، على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشادا الرواد  بتصرف الطبيب ، وطالبوا بتكريمه، وتكريم كافة عناصر الجيش الأبيض.

وكتب الطبيب الحاج عبر "فيسبوك" أن فكرة المبادرة جاءت عقب استقباله عشرات الاستشارات الطبية عبر وسائل الاتصال الاجتماعي في ظل تفشي جائحة () وأوبئة أخرى.


 

وأضاف أن "معظم تلك الاستشارات أتت من طبقات متوسطة الدخل مادياً، فكيف هو واقع الحال لدى المساكين والفقراء، خارج نطاق "السوشيال ميديا" أو ممن لا يجيدون استخدام تكنولوجيا الاتصال".

وأكد الطبيب أن المبادرة بعيدة كل البعد عن الشهرة، أو حب الظهور، وكتب: "نعلم جميعاً تكاليف الاستشارات الطبية، وجدول المواعيد الطويلة في المرافق الطبية، والهواجس التي أصابت الغالبية من الناس خوفاً من الذهاب للمستشفيات، إضافة إلى الضغط الكبير في استقبال المراجعين لدى معظم مستشفيات العاصمة صنعاء".

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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