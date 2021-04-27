تراند اليوم : دراسة : لا تأكل إلا وانت جائع

حذرت دراسة جديدة من تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية حتى وإن كان الشخص غير جائع.

وكشفت نتائج الدراسة الجديدة، التي قام بها ديفيد غال من جامعة “إلينوى” في شيكاجو، إلى أنه قد يكون أكثر صحة لو تناولنا الأطعمة باعتدال مع عدم الإفراط في الوجبات السريعة.

وكانت الدراسة قد أجريت على نحو 45 طالبا في مرحلة الجامعة، طلب منهم إجراء تقييم لمستوى الجوع لديهم ومدى استهلاكهم للوجبات الغنية بالكربوهيدرات، فضلا عن قياس مستويات السكر في الدم.

وأظهرت نتائج الدراسة أن الأفراد الذين شعروا بالجوع كانوا الأكثر ميلا لتراجع متسويات السكر في الدم والتهام المزيد من الطعام والوجبات السريعة مقارنة بالأشخاص الذين اعتادوا على الانتظام على تناول وجبات ثابتة مشبعة في أوقات محددة.