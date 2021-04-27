تراند اليوم : هل نوم الرضيع بعينين مفتوحتين يستدعى القلق ؟

قد يثير نوم الرضيع بعينين مفتوحتين قليلا أو تحرك مقلتي العينين ذهابا وإيابا من حين إلى آخر أثناء النوم، قلق الوالدين، ولكن هل يستدعي الأمر فعلا هذا القلق؟

وردا على هذا الاستفسار، أكدت مجلة "بيبي أوند فاميليه" الألمانية أن نوم الرضيع بعينين مفتوحتين من حين إلى آخر أمر طبيعي لا يستدعي القلق، موضحة أنه يرجع إلى شدٍّ في عضلات العين مما يحول دون غلقها بشكل تام.

وأضافت المجلة الألمانية أن الأمر ذاته ينطبق على تحرك مقلتي العينين ذهابا وإيابا من حين إلى آخر أثناء النوم، مشيرة إلى أن ذلك قد يكون مؤشرا على وقوع الطفل في شرك حلم مثير.

من ناحية أخرى، أوضحت المجلة أنه من الطبيعي أن يستمر ذلك خلال مرحلة الرضاعة فقط، موصية الوالدين باستشارة طبيب الأطفال في حال عدم غلق الطفل عينيه أثناء النوم بشكل دائم.