تراند اليوم : شرائح التفاح المقلي

نقدم لك بعض الوصفات المتتالية لتصنعيها من التفاح والإجاص.

الوصفة الثانية من التفاح:

شرائح التفاح المقلي

*المقادير:

*لقلي التفاح:

- 2 حبتان من التفاح مقطعة إلى شرائح بسماكة 1cm

- 2 ملعقتان كبيرتان من الزبدة

- 3 ملاعق كبيرة من السكر

*للإضافات عند التقديم:

- هال مطحون للرش على سطح الطبق

- 50g من الزبدة

- 100g من السكر

- 100g من الطحين

- ملعقة كبيرة من حبوب الهال المسحوقة كاملةً

- كريم فريش أو اللبن للإضافة عند التقديم(ينصح بإضافة القليل من السكر عليها ومزجها معه)

*الطريقة:

*لتحضير الإضافات عند التقديم: سخني الفرن على حرارة 225 درجة مئوية. إمزجي الزبدة والدقيق والسكر والهيل لتحصلي على عجينة مقرمشة. ضعيها على ورقة الخبز في صينية الفرن واخبزيها لمدة حوالي 5 دقائق حتى تتلون قليلاً. ثم اتركيها لتبرد.

*اللبن أو الكريم فرش: إخفقي اللبن أو الكريم فرش مع القليل من السكر الناعم وضعيهم جانباً.

*شرائح التفاح: الآن إقلى شرائح التفاح في الزبدة والسكر بمقلاة لمدة حوالي 3 دقائق على كل جانب.

*طريقة التقديم:

توضع شرائح التفاح المقلي على طبق ومعها توضع كسرات من بسكويت الهيل المقرمش، ويُضاف عليهم اللبن أو الكريم فرش المخفوق بالسكر، ويمكنك رش بعض مسحوق الهيل عليهم جميعاً.