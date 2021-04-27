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تراند اليوم : هل الأطعمة الدايت تسبب زيادة الوزن ؟

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فجرت إحدى التجارب العلمية الحديثة مفاجأة من العيار الثقيل، وهي أن الأطعمة منخفضة السُعرات الحرارية قد تسبب زيادة الوزن والإصابة بالبدانة.

وخلصت التجربة التي أجراها علماء من الولايات المتحدة، إلى أن المواد الغذائية، والتي يعتقد البعض أنها تساعدهم في فقدان الوزن، قد يكون لها أثر عكسي تماماً.

وأرجع العلماء استنتاجهم إلى أن تلك الأطعمة تشجع الشخص على تناول كميات أكبر منها وهو مطمئن لانخفاض محتواها من السعرات الحرارية، ما يؤدي إلى الإفراط فيها، وزيادة الوزن.

وأشاروا إلى التأثير النفسي لكلمة "غذاء صحي" أو "منخفض السُعرات الحرارية" على المستهلكين، والذي يدفعهم لشراء كميات أكبر من المنتج.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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