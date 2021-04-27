تراند اليوم : بالفيديو : شجرة "غريبة" تحترق من الداخل فقط

وكالات / مشرق نيوز

أثار فيديو التقطه عدد من الأشخاص أثناء تنزههم سيراً على الأقدام في إحدى غابات أوهايو بالولايات المتحدة الرعب، إذ يُظهر شجرة تحترق من الداخل.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" على موقعها الإلكتروني إن المجموعة شاهدت شجرة وقد شبّت النيران في تجويفها الداخلي، من دون انبعاث الدخان، فاقترب أحدهم من الشجرة وقام بتصوير المشهد الذي وصفه بالمخيف.

وقد حاول هذا الشاب لمس الشجرة بيده، لكنها كانت شديدة الحرارة، ما أدى إلى احتراق يده بشكل طفيف، قبل أن يقرر الجميع الهرب من المكان، خوفاً من وقوع أي مكروه.