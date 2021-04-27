تراند اليوم : من سيتزوج براد بيت بعد انفصاله عن أنجلينا!

واشنطن - وكالات

قال مقربون من النجم العالميّ براد بيت إنه يعتزم خوض تجربة الزواج للمرة الثالثة، بعد مرور فترة على إنفصاله عن النجمة ​أنجلينا جولي.

وأضافوا أنه يتأنى في الموضوع ليكون بمقدوره إختيار الزوجة التي يراها مناسبة في هذه المرحلة من حياته.

وربما يتواجد حول بيت الكثير من السيدات الحسناوات سواء النجمات في هوليوود أو المعجبات المهووسات به وبفنه؛ ما يعني أن أمامه اختيارات كثيرة.

غير أن التكهنات ترجح أن "براد بيت" إذا قرر الارتباط بالفعل، فإنه قد يختار واحدة من هؤلاء النجمات ​جينيفر لورانس​، ​ساويرس رونان​، اميليا كلارك، و​هالي بيري​.