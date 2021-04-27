تراند اليوم : لهذا السبب قفزت عارضة الأزياء الروسية من الطابق السادس

تعرضت عارضة الأزياء الروسية يكاتيرينا ستيتسيوك، لعدة إصابات بعد قفزها من الطابق السادس في دبي للهرب من قاتل.

وترقد ستيتسيوك، في أحد مستشفيات الإمارات العربية المتحدة، حيث خضعت لعمليتين جراحيتين.

إذ أنها تعاني من إصابة في العمود الفقري وتعجز عن الحركة، وتحتاج إلى العلاج وإعادة التأهيل، فقد اضطرت الفتاة إلى القفز من نافذة الطابق السادس، هربا من القاتل. ونجت يكاتيرينا بأعجوبة. وفقاً لما نشره "سبوتنيك".





ووفقا للمعلومات الأولية، فإن رجلا أجنبيا تحرش بالفتاة، وعندما حصل على الرفض، قام بمهاجمة يكاتيرينا وحاول قتلها. ويقول أصدقاء الفتاة إنها قفزت من الطابق السادس لتنجو بحياتها.



​وتم إلقاء القبض على المجرم في مطار دبي، وتقوم الشرطة المحلية بالتحقيق في القضية، وتوفر القنصلية الروسية في الإمارات الدعم للفتاة، وبدأ أهل وأصدقاء الفتاة بجمع المال من أجل العلاج.



