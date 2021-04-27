تراند اليوم : ابنة شريف منير تؤكد انفصالها عن خطيبها

عاد الجدل مجدداً ليحيط بعلاقة الثنائي محمود حجازي وأسما شريف منير، بعدما أعلنا عن ارتباطهما منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وطاردتهما الشائعات قبل نحو شهر حول انفصالهما.

تلك الأقاويل حاولت أسما أن تنفيها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" حينها، رغم الشواهد التي كانت تشير إليها بعدما قامت بحذف كافة الصور التي تجمعها بخطيبها.

وفي ذلك الوقت بررت أسما الأمر بكونها تحتاج إلى بعض الخصوصية، فقامت بحذف الصور التي تجمعها بحجازي.

إلا أنها عادت لتعترف عبر حسابها على "فيسبوك" بانفصالها عن حجازي، لافتة إلى كونها أصبحت أماً عزباء وعلقت على ذلك قائلة "محصلش نصيب الحمدلله.. له حكمة في كل شيء بس عمري ما هتعقد برضه".

الغريب أنها قامت بعد ذلك بحذف ما كتبته دون أن توضح الأسباب، وذلك في الوقت الذي كان حجازي يحتفل بنجاح آخر مسلسلاته "أبو العروسة"، مؤكداً في لقاء تلفزيوني مساء الاثنين أنه لم ينفصل عن أسما شريف منير.

ذلك الأمر الذي تسبب في لغط كبير، وتلقت أسما أسئلة من محبيها حول حقيقة الأمر، لترد بأنها اختارت التوقيت السيئ لتعلن عن الانفصال إلا أنه وقع بالفعل.