تراند اليوم : ارطغرل 111 ... مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الرابع الحلقة 111 قيامة ارطغرل الحلقة 111 كاملة مترجمة HD

مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الرابع الحلقة 111, ويحكي قيامة ارطغرل قصة قائد قبيلة الكاي أرطغرل بن سليمان شاه والد مؤسس الخلافة العثمانية ، والتي بدأت عندما شاهد أرطغرل جيشين مشتبكين فوقف على مرتفع من الأرض ليمتع نظره بهذا المنظر المألوف لدى الرُحّل من القبائل الحربية، ولمّا آنس الضعف في أحد الجيشين وتحقق انكساره وخذلانه إن لم يمدّ إليه يد المساعدة دَبّت فيه النخوة الحربية ونزل هو وفرسانه مسرعين لنجدة أضعف الجيشين، وهاجم الجيش الثاني بقوّة وشجاعة عظيمتين حتى وقع الرعب في قلوب الذين كادوا يفوزون بالنصر، لولا هذا المدد الفجائي، وأَعمَلَ فيهم السيف والرمح ضرباً ووخزاً حتى هزمهم شرّ هزيمة، وكان ذلك في أواخر القرن السابع للهجرة النبوية.

و بعد تمام النصر، عَلِم أرطغرل بأن الله قيّده لنجدة الأمير علاء الدين كيقباد الأول (616-634 هـ / 1219-1237م) سلطان قونية، إحدى الإمارات السلجوقية التي تأسست عقب انحلال دولة آل سلجوق بموت السلطان ملكشاه في 10 شوّال 485 هـ الموافق فيه 18 نوفمبر 1092م،وكافأه الأمير علاء الدين كيقباد على مساعدته له باقطاعه عدة أقاليم ومدن، وصار لا يعتمد في حروبه مع مجاوريه إلا على أرطغرل ورجاله. وكان عقب كل انتصار يُقطعه أراضٍ جديدة ويمنحه أموالاً جزيلة، ثم لقَّبَ قبيلته "بمقدمة السلطان" نظراً لوجودها دائمًاً في مقدمة الجيوش وتمام النصر على يديه.

و شارك أرطغرل في حروب السلاجقة ضد المغول وقام بهجمات على الأراضي البيزنطية. ونتيجة لمساعدته سلاجقة الروم في حروبهم ضد البيزنطيين، تلقى أرطغرل أراضٍ في منطقة جبلية بالقرب من أنقرة من سلطان السلاجقة التركمان علاء الدين السلجوقي فكان منح أرطغرل هذه الأرض بمثابة هدية مقابل أن يخمد أرطغرل بقواته أي ثورة في المنطقة يقوم بها بقايا البيزنطيين أو أي جماعة أخرى.

قام أرطغرل بعد ذلك بضم قرية سكود (أو سوغوت) (قرب كوتاهية في محافظة بيله جك) التي غزاها عام 1231م إلى الأراضي التي كانت تحت سيطرته مكوناً إقطاعية خاصة به. أصبحت قرية سكود عاصمة الدولة العثمانية عام 1299م تحت حكم ابنه السلطان عثمان الأول.

كان تعداد القبيلة أيام أرطغرل حوالي 400 خيمة، لا يحتمل أن يزيد عددهم على 4000 شخص بما فيهم من النساء والأطفال، وهؤلاء الذين كوّنوا نواة الدولة، والذين انضم لهم فيما بعد التركمان الذين قدموا عندما اتسعت رقعة الأراضي التي فتحها أرطغرل غازي خلال نصف قرن، كما أصبح من بين رعاياه مسيحيون (روم) نتيجة الفتوحات.

وانتجت القناة الأولي التركية تي-ري-تي-1 (بالتركية: TRT1) مسلسلاً تركياً باسم قيامة أرطغرل يسرد سيرته علي عدة مواسم، بدئا من 2014 إلى 2017م.

تقع أحداث المسلسل في القرن الثالث عشر الميلادي، ويعرض سيرة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه والد عثمان الأول (مؤسس الدولة العثمانية)، وقائد قبيلة قايي من أتراك الأوغوز المسلمين التي ينتمي إليها.

المسلسل به كثير من الوقائع التاريخية العامة الخاصة بتنقلات قبيلة قايي، ولكن أغلب أحداث المسلسل التفصيلية هي من الوقائع الدرامية غير التاريخية من وحي خيال وإبداع الكاتب والمنتج التركي محمد بوزطاغ (بالتركية: Mehmet Bozdağ)، إلا أنها تخدم الخط العام للأحداث التاريخية من إقرار الحق والعدل والمرحمة.

تم تصوير المسلسل في إحدى القرى على البحر الأسود باسطنبول، بتركيا.

أقيمت في القرية مزرعة خاصة للخيول المستخدمة في تصوير المسلسل وعددها 25 جواداً يشرف عليها طبيب بيطري، كما توجد حيوانات أخرى تحت الرعاية مثل الأغنام، والماعز، وطيور العندليب والحجل لأغراض التصوير.

خضع الممثلون لدورات تأهيلية وتدريبية في الفروسية وركوب الخيل والنبال ورماية السهام واستخدام السيف بشكل منتظم لمدة 3 أشهر تحت إشراف أشهر المدربين في تربية الخيل وفنون القتال من كازاخستان بمعهد "جنكيز خان".

تم شراء الخيول خصيصا للمسلسل، وعددها 25 حصانا، ودُربت تدريبا خاصا على الحركات.

تم استقدام واستضافة أفرادا من البدو من كازاخستان متخصصون في الرقصات الحربية الفلكلورية التركية، ولتدريب الخيول والممثلين على الحركات الخاصة في المعارك.

تم عمل مايقرب من 1000 لباس مختلف للمحاربين والرعاة والنساء والصليبيين والجنود والعرب في حلب والمغول والبيزنطيين وغيرهم.

تم تصنيع الآلآف من أدوات الحرب خصيصا للمسلسل، كما تم تجميع المجوهرات المستخدمة في التصوير والحلي والنحاسيات والسيوف والدروع من جميع أنحاء تركيا، وتم تصنيع الأعمال الخشبية يدويا قطعةً قطعة.

فاز المسلسل بجائزة الفراشة لأفضل مسلسل ولكن حدث خلاف وأرجع المنتج " محمد بوزطاغ " الجائزة، ودافع عنهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقال خطاب كامل قال فيه "أنكم فزتم بجائزة القلوب".

ودائمًاً ما يحتل مسلسل " قيامة ارطغرل " نسب من المشاهدة الأسبوعية والشهرية العالية، حتى وصل إلى 64 مليون مشاهد.