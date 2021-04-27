تراند اليوم : ميادة الحناوي.. أكبر غلطة في حياتها وسبب ترحيلها عن مصر.. تكشف للمرة الأولى

ميادة الحناوي تكشف عن أكبر غلطة في حياتها وسبب ترحيلها عن مصر

بيروت- الخليج 365

كشفت الفنانة السورية ميادة الحناوي عن أكبر غلطة لها في حياتها، وعن الأسباب التي أدت إلى منعها من دخول مصر لـ 13 عاما وترحيلها إلى لبنان ومنها إلى دمشق.

وقالت الحناوي في لقاء على قناة "صدى البلد" المصرية، إنها لو كانت لها القدرة على تغيير ما حدث في حياتها لاختارت عدم الزواج، مضيفة أن "زواجي كان غلطة كبيرة".

وأشارت إلى أن اختيارها في الزواج كان في غير محله وأن زواجها كان زواج تسرع، إلا أنها أكدت أنها غير نادمة على عدم إنجابها لأنها كانت صاحبة هذا القرار، حيث إنها تعتبر أبناء شقيقها بمثابه أولادها.

وفيما يخص ترحيلها عن مصر قالت الحناوي إن السبب وراء ترحيلها كانت "غيرة الستات وأتعبني هذا كثيرا".

وعن التفاصيل قالت إن ضابطين قدما إلى منزلها لاصطحابها إلى إدارة الهجرة والجوازات، وقالوا لها إن مدير الهجرة والجوازات يطلب لقاءها، وأكدا لها أنه سيتم ترحيلها إلى لبنان دون الكشف عن الأسباب، لافته إلى أنها غادرت مطار القاهرة في اليوم التالي، ومنعت برا وبحرا وجوا ولـ 13 عاما من دخول مصر.