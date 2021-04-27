تراند اليوم : من هي ساندرا نشأت التي خطفت الأضواء من الرئيس السيسي؟

تصدر اسم المخرجة والإعلامية ساندرا نشأت قائمة البحث على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات من عرض برنامج "شعب ورئيس 2018" والذي حاورت فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ويعتبر هذا اللقاء هو الأول من نوعه الذي يظهر فيه السيسي منذ إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية 2018، وذلك على عكس ما جرى خلال انتخابات 2014 حيث عقد السيسي العديد من المقابلات التلفزيونية، والتي اعتمد خلالها على المذيعين ذوي الشعبية في مصر، سواء بشكل منفرد، أو بشكل جماعي لمختلف القنوات الفضائية المصرية، ومن ثم القنوات الأجنبية.

وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تسائل العديد من روادها عن سبب اختيار السيسي، لشخصية المخرجة ساندرا نشأت، في حواره الوحيد.

وأرجح البعض أن السبب هو الصورة الحسنة التي تركتها ساندرا لدى الجمهور المصري بشكل عام؛ بسبب أعمالها الفنية المتميزة، والتي لم تخالف الذوق المصري أو تتخطى تقاليد العائلة المصرية، في ضوء انتشار أعمال فنية تعتمد على البلطجة والجنس وغيرها؛ مما يعد إهدارًا لمبادئ الأسرة المصرية، ومن أبرز أعمالها "ملاكي إسكندرية"، وأفلام تسجيلية صغيرة.

في حين علق الإعلامي عمر أديب على الحوار قائلًا: "الحوار يأتي في توقيت انتخابي، وهو ما يمكن أن نعتبره الحوار الخاص بالمرشح عبدالفتاح السيسي، حيث التزم بالدقائق المحددة، له ب 60 دقيقة رغم تسجيله في 6 ساعات، ليخرج للمشاهد بأهم النقاط".

وقال الناقد طارق الشناوي، إن المخرجة ساندرا نشأت، لم تلتزم بالسقف الإعلامي خلال حوارها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في فيلم "شعب ورئيس"، واصفا إياها بأنها "تجاوزت في حوارها عددًا من الخطوط الحمراء".

علّق الكاتب الصحفي حمدي رزق، على حوار الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع المخرجة ساندرا نشأت قائلًا: ""حوار بين أخ وأخته و والسيسي تمتع بالبساطة والتلقائية".

من هي ساندرا نشأت

حصلت ساندراعلى بكالوريوس المعهد العالي للسينما قسم الإخراج بالإضافة إلى بكالوريوس آداب قسم فرنساوي، ثم قدمت العديد من الأعمال السينمائية منها المصلحة، حرامية في كي جي تو، حرامية فى تايلاند، مبروك وبلبل، ملاكي اسكندرية، الرهينة.