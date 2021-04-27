تراند اليوم : هؤلاء هنّ الفنانات اللواتي يحملن لقب "أم البنات"

عندما أطلقت الفنانة نانسي عجرم أغنيتها الشهيرة "يا بنات"، أرادت توجيه رسالة إلى الأهل، مفادها أنّ إنجاب الفتيات نعمة لم يحظَ بها كثيرون، وأنّ على الأهل أن يقدّروا ما وهبهم الله، بعيداً عن التذمّر.

الأغنية التي لاقت رواجاً كبيراً، غنّتها نانسي الأم لابنتين بصدق، وتفاعل معها كثيرون خصوصاً من يحظون بلقب أبو وأم البنات.

فمن غير نانسي من الفنانات تحظى بلقب "أم البنات"؟

اللافت أن معظم الفنانين والفنانات يحملون هذا اللقب، إذ أنّ كثيرين لم ينجبوا سوى بنات، وبعضهم اكتفى بابنة واحدة.

-الفنانة ماجدة الرومي أم لابنتين من زوجها السابق أنطوان دفوني هما هلا ونور.

-الفنانة مادونا أم لابنة واحدة هي مود.

-الفنانة نانسي عجرم أم لابنتين من زوجها د. فادي الهاشم هما ميلا وإيلا.

-الفنانة ديانا حداد أم لابنتين من زوجها السابق سهيل العبدول هما صوفي وميرا.

-الفنانة نيكول سابا أم لابنة وحيدة من زوجها يوسف الخال هي نيكول.

ابنة نيكول سابا ويوسف الخال

-الفنانة كارول سماحة أم لطفلة واحدة من زوجها وليد مصطفى هي تالا.

-الفنانة شيرين عبد الوهاب أم لابنتين من زوجها السابق محمد مصطفى هما هنا ومريم.

-الفنانة مايا دياب أم لطفلة واحدة من زوجها السابق عباس ناصر هي كاي.

ابنة مايا دياب وعباس ناصر

-الفنانة هيفاء وهبي أم لابنة واحدة من زوجها السابق ناصر فياض هي زينب التي أنجبت بدورها ابنتين.

-الفنانة غادة عبد الرازق أم لابنة وحيدة من زوجها السابق عادل القزاز هي روتانا التي بدورها أيضاً أنجبت ابنتين.

-الفنانة نوال الكويتية أم لابنة واحدة من زوجها مشعل العروج هي حنين.

-الفنانة سلافة معمار أم لابنة وحيدة من زوجها السابق سيف السبيعي هي دهب.

ابنة سلافة معمار وسيف السبيعي

-الفنانة أمل عرفة أم لابنتين من زوجها السابق عبد المنعم العمايري هما سلمى ومريم.

-الفنانة ميرفت أمين أم لابنة واحدة من زوجها السابق حسين فهمي هي منة.

-الفنانة فيفي عبده أم لابنتين هما عزة وهنادي ولديها ابنة بالتبني تدعى عطية الله.

-الفنانة رانيا يوسف أم لابنتين من طليقها محمد مختار هما ياسمين ونانسي.

-الفنانة وعد لديها ابنة واحدة من طليقها رجل الأعمال اللبناني تدعى حسناء.

-الفنانة أمل بوشوشة أم لابنة وحيدة من زوجها وليد عواضة تدعى ليا.

ابنة أمل بوشوشة ووليد عواضة

-الفنانة دلال عبد العزيز لديها ابنتان من زوجها الممثل سمير غانم هما الفنانتان دنيا وإيمي.

-الفنانة علا غانم أم لابنتين من طليقها وليد الصفراوي هما فريدة وكاميليا.

-الفنانة بوسي أم لابنتين من زوجها الفنان الراحل نور الشريف هما مي وسارة.

بدورهم، يحظى عدد كبير من النجوم الفنانين بلقب أبو البنات منهم:

وائل كفوري أب لابنتين من زوجته أنجيلا بشارة هما ميشال وميلانا.

تامر حسني أب لابنتين من زوجته بسمة بوسيل هما تاليا وأمايا.

أحمد زاهر أب لأربع فتيات من زوجته هدى زاهر هنّ ملك، ليلى، منى ونور.