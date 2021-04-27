تراند اليوم : فيديو مودل روز تكشف وصفتها السرية لتقشير وترطيب البشرة: اكتشفي خطواتها

كشفت الفاشينيستا السعودية مودل روز وصفتها السرية لتقشير وترطيب البشرة، بعد أن زادت تساؤلات متابعاتها عن سر جمال ونعومة بشرتها بهذا الشكل رغم أنها تخضع لجلسات تصوير متكررة من شأنها أن تؤدي إلى جفاف بشرتها وانتشار البقع الداكنة عليها.

ونشرت مودل روز مقطع فيديو عبر "سناب شات"، تكشف فيه وصفتها السرية، وهي مصنوعة من خليط من الأفوكادو وعسل النحل والشوفان والنشا واللبن الزبادي ويمكنك إضافة قطرة واحدة من الليمون لتفتيح لون بشرتك.

قومي بمزج المقادير كلها معاً حتى تحصلي على خليط كريمي متماسك، ثم افردي المزيج على وجهك واتركيه لمدة نصف ساعة أو حتى يبدأ في الجفاف.. بعدها قومي بفرك وجهك برفق بأصابعك، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

كما تحدثت مودل روز بعبارات طريفة، شكت فيها لمتابعيها من سوء سلوك كلابها الصغيرة الذين قاموا بإتلاف محتويات منزلها، فقررت عقابهم لبعض الوقت، ثم قررت مسامحتهم.