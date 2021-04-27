تراند اليوم : بعد مرضها النادر...تفاصيل تدهور الحالة الصحية لنجلاء فتحي

انتشر بسرعة البرق خبر يفيد بتدهور الوضع الصحي للفنانة نجلاء فتحي، وإنها نقلت إلى إحدى المستشفيات خارج مصر، حتى تتلقى العلاج

وطالبت الناقدة ماجدة خير الله الجمهور بالدعاء لنجلاء فتحي، حتى تتجاوز أزمتها الصحية على خير، الأمر الذي أحزن محبيها بشدة داعين الله أن تشفى وتعود إلى مصر في القريب العاجل.

وبعد الكثير من القيل والقال عن الوضع الصحي المتدهور لنجلاء فتحي، خرج الصحفي حمدي قنديل زوج الفنانة عن صمته نافياً كل ما يتردد في هذا الصدد.

تفاصيل تدهور الوضع الصحي لنجلاء فتحي



وقال حمدي قنديل زوج نجلا فتحي أن كل ما يقال عن وضع زوجته المتدهور عار من الصحة، كما إنها لم تنقل إلى مستشفى خارج مصر لتلقي العلاج، مؤكدة أن زوجته بصحة جيدة وتمكث في منزلها، بحسب تصريحه للبوابة نيوز.

بسبب هذا المنشور: أنباء عن تدهور الوضع الصحي لنجلاء فتحي

وجاءت حالة اللبس فيما يخص وضع نجلاء فتحي الصحي، بعد أن طالبت الناقدة ماجدة خير الله بالدعاء لها، وذلك بعد أن شاهدت منشوراً لمدير التصوير سعيد الشيمي يطلب فيه الدعاء لها لأنها تتلقى العلاج خارج مصر.

ومن جانبه، قال سعيد الشيمي إنه أعاد منشور كان قد كتبه في 2015 على فيس بوك، يدعو فيه لنجلاء فتحي بعد معرفته إصابتها بمرض صدفية العظام، وإنه أعاد النشر لأنها مازالت تعاني من ذات المرض، بحسب مصراوي.

يذكر أن نجلاء فتحي كانت تعاني من مرض صدفية العظام، وخضعت لعدة جلسات من العلاج البيولوجي خارج مصر، ليؤكد زوجها حمدي قنديل فيما بعد إنها استجابت للعلاج وأصبحت بصحة جيدة.