تراند اليوم : نورة السعودية : لا أجد نفشي شبيهة بـ توبا بويوكستون

أصبحت نورة العقيلي، الشابة السعودية، بين ليلة وضحاها حديث المجتمع السعودي والصحافة التركية التي سلطت الضوء على الشبه الكبير بينها وبين الممثلة التركية الشهيرة "توبا بويوكستون" الشهيرة بـ "لميس".

وحول انشغال الصحافة التركية والمجتمع السعودي بها، وتشبيهها بالفنانة "توبا"، قالت نورة العقيلي لـ "سيدتي": لم أشغل الصحافة التركية عمداً. كنت جالسة في بيتي وفجأة رأيت صوري منتشرة، وصديقاتي يرسلن إليّ المنشورات التي تنشرها الحسابات التركية المشهورة، وأيضاً قناة CNN التركية التي نشرت الخبر، وأصبحن يشبهنني بالممثلة توبا. بعضهم يجدني شبيهة لها، وآخرون لا يرون هذا الشبه، وعن نفسي لا أرى أن هناك شبهاً بيننا، أنا فقط أحب "استايلها"، أما وصول صوري إلى الصحافة التركية فهذا قد يكون، لأن حسابي في "إنستقرام" مشهور، وأملك الكثير من المتابعين. الممثلة التركية توبا جميلة، لكنني على أبواب دخول مجال التمثيل، وأريد أن أصنع لنفسي كاريزما خاصة في المظهر تعبّر عن شخصيتي وذاتي، والآن أنا بصدد المشاركة في عملٍ فنّي خليجي، واتفقت مع المخرج والمنتج قبل مسألة تشبيهي بالممثلة التركية، أي أنني لم أتلقَّ عروض التمثيل بفضل هذا الأمر، فقد تلقيت عروضاً للمشاركة في أفلام خليجية ومسلسلات قبل ظهوري في الصحف التركية.

يذكر أنّ صور نورة العقيلي انتشرت مؤخراً على نطاق واسع، وأثارت الدهشة بين المغردين بسبب قوة الشبه بينها وبين توبا التركية، وذكرت بعض الصحف المحلية أن عروض الأعمال الفنية انهالت عليها بسبب هذا الشبه.



نورة العقيلي، كشفت كثيراً من أسرار حياتها لـــ "سيدتي"، تابعوها في حوار عبر مجلتنا قريباَ.